Em Taubaté, Pollyana leva a culpa pelo CAF

Taubaté



Vereadores aliados ao prefeito afastado de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), iniciaram uma ofensiva para culpar a também parlamentar Pollyana Gama (PPS), que é rival do tucano na corrida ao Bom Conselho, pelo atraso na aprovação do empréstimo de US$ 60 milhões (hoje R$ 194,58 milhões) junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).



A ação teve início na sessão de segunda-feira, em falas dos vereadores Joffre Neto e João Vidal, ambos do PSB.



Os parlamentares disseram que o empréstimo só não foi aprovado até agora porque, no primeiro semestre de 2015, a Comissão de Obras retardou a análise do texto -- o grupo técnico era presidido à época por Pollyana.



Na ocasião, a comissão chegou a ser substituída. O projeto foi aprovado em junho. Desde julho de 2015, o empréstimo é analisado pelo governo federal, que ainda não deu aval.

Pollyana disse que o discurso dos vereadores foi "eleitoral" e que, como presidente da Comissão de Obras, cobrava da prefeitura informações ausentes no projeto.