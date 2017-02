Em sessão 'vapt vupt', Câmara decide manter 'supersalários'

REGIAO

Uma votação relâmpago, ocorrida na última quinta-feira, garantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara de São José dos Campos. Projeto da Mesa Diretora, que não constava na pauta de votação, foi incluído às pressas e votado em apenas dois minutos.



Com a aprovação do texto, os cargos que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes seguem na folha salarial da Casa. Os funcionários concursados, ocupantes dessas funções, chegam a receber R$ 15 mil brutos por mês.



A Câmara de São José, em nota, disse que o projeto aprovado corrige distorções nas regras vigentes até a semana passada.



Novela. A extinção de cargos foi definida em resolução de outubro de 2013, quando Amelia Naomi (PT) presidia a Casa. As funções, porém, só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem a função.



Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior, aprovada um mês antes. O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados da Casa.



A resolução chegou a ser descumprida em 2015, já que servidores deixaram esses cargos, mas as funções não foram extintas. Novos servidores entraram no lugar.



Na última quinta-feira, um projeto de resolução da Mesa Diretora, que não estava previsto para ser votado, foi incluído quando apenas sete vereadores estavam no plenário.



Em dois minutos, os parlamentares abriram mão do prazo para emendas e votaram o projeto, que "revigora" os 16 cargos a partir de janeiro de 2014, validando inclusive as irregularidades de 2015.



Casa diz que projeto corrige 'distorções'. A Câmara Municipal de São José dos Campos, por meio de nota, afirmou que o projeto aprovado corrige distorções nas regras vigentes até a quinta-feira passada.



"A resolução número 2/2017, aprovada na última sessão, não cria cargos. Essa resolução faz correções na resolução 8/2013, que muda a forma de ocupação de cargos destinados para servidores de carreira. Estes cargos não foram extintos em 2013, por estarem ocupados por servidores concursados", informou.



Sessão. Em sua versão online O VALE publica em sua edição online vídeo que mostra a votação. Neste momento, apenas os vereadores Juvenil Silvério (PSDB), Rogério Cyborg (PV), Dulce Rita (PSDB), Lino Bispo (PR), Flávia Carvalho (PRB), José Luís Nunes (PSD) e Juliana Fraga (PT) estavam no plenário da Câmara.





Votação do projeto teve duração de 2 minutos

A aprovação do projeto, de au toria da Mesa Diretora da Câmara, durou exatamente dois minutos. O texto, que não constava na pauta de votação, foi incluído na pauta quando a maioria dos parlamentares estava em reunião na sala ao lado do plenário.



O presidente da Casa, Juvenil Silvério, pediu ao suplente José Luis Nunes (PSD) que solicitasse a inclusão na pauta do projeto de resolução.



Nunes o atendeu prontamente. Em seguida, Juvenil disse: "consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda". Com apenas sete parlamentares no plenário, ele prosseguiu. "Com nenhuma manifestação contrária, o projeto está apto a ser votado".

Após votarem uma emenda corretiva, iniciou-se a apreciação do projeto, aprovado em 2min2seg.



Parecer. A assessoria jurídica do Legislativo deu parecer favorável ao projeto. "A matéria é de assunto local e de estrito interesse da Câmara Municipal, nos termos do art. 21, inciso VIII, do art. 27, inciso XIX, e do 81 da Lei Orgânica Municipal, cuja iniciativa é própria da Mesa Diretora, nos termos do art. 48, inciso XII, do mesmo diploma", diz trecho do parecer.



"No que toca o mérito da propositura, não se verifica a existência de maiores indagações de ordem jurídica, razão por que a matéria se encontra em condições de ser apreciada pelos Senhores Vereadores".