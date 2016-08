Em eleição com 32 partidos, PSDB e PR estão na frente em número de candidatos no Vale

REGIAO

- 08:26

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O eleitor da região irá escolh er o candidato a prefeito e a vereador em um leque de 32 partidos. A sigla com o maior número de concorrentes é o PSDB, que lançou 495 nomes na RMVale, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Serão 6.288 postulantes a vereador, prefeito e vice-prefeito em 39 cidades.



O segundo partido em número de candidatos é o PR, com 399 registros, seguido pelo PV com 391. Na outra ponta, aparecem PSTU (15 candidatos) e Rede (17 postulantes).

Apenas PCB, PCO e Novo estão fora da briga pelo voto do eleitor no Vale.

Maior sigla do país, o PMDB apresentará em outubro 335 candidatos em 36 das 39 cidades da região.



O PT apresentará 201 nomes em 30 municípios.



Aparecida. Na liderança do ranking, o PSDB só não terá candidato a prefeito e a vereador em Aparecida. O prefeito tucano Antonio Márcio de Siqueira, que chegou a ser afastado do cargo, finaliza o mandato e não tentará fazer um sucessor de seu partido. A situação do PSDB está tão complicada no município que nem postulante a vereador foi lançado.



De acordo com o coordenador regional do PSDB, Francisco de Assis Vieira Filho, o Chesco, a expectativa é bater o recorde de candidatos eleitos. Segundo ele, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) tem acompanhado as disputas em todas as cidades.



"A região tem carinho especial pelo Alckmin e isso se reflete nas cidades. Ele está satisfeito com o desenho das candidaturas nos municípios", afirmou Chesco.



Maiores. Dos 389 nomes na vitrine em São José dos Campos, a maior fatia concorre por DEM ou PTB. Essas duas siglas lançaram, cada uma, 32 candidatos. O DEM ainda tem Marina de Fátima Oliveira como vice na chapa de Shakespeare Carvalho, que é do PRB.

Na cidade, PSDB, PRB, PR e PV vêm na sequência, com 29 postulantes, um a mais que o PT, que terá 28 candidatos.



Em Taubaté, o PSDC é a legenda com mais concorrentes (31), seguida por Psol (30), PV (29) e PPS (27).



Colégios. As duas cidades têm também os maiores colégios eleitorais do Vale. Juntas, totalizam 711.420 eleitores. Em São José, 488.647 pessoas vão às urnas em 2 de outubro. Já em Taubaté, 222.773 eleitores estão aptos a participar da eleição.



Esses são os dois únicos municípios que poderão ter segundo turno dentre os 39 do Vale do Paraíba.





Criado em setembro, PMB vai ter 99 nomes



Dos 35 partidos existentes no país, o mais recente é o PMB (Partido da Mulher Brasileira), registrado em 29 de setembro do ano passado. Na região, o partido terá 99 candidatos em 15 cidades. A legenda foi fundada por mulheres ligadas a movimentos sociais e que pretendem participar da política.



De acordo com a página do partido na internet, o PMB pretende lutar para que os interesses das mulheres sejam prioritários, além de garantir igualdade entre homem e mulher.



Cidades. Em Taubaté, o partido lançou uma candidata ao Palácio do Bom Conselho: a vereadora Vera Saba. Em São José, o vereador Willis Goulart tenta a reeleição pela legenda.



A concessão do registro recebeu parecer favorável do MPE (Ministério Público Eleitoral). Para o órgão, o partido cumpriu todas as exigências para obter o registro, como colher assinaturas de, no mínimo, 488 mil apoiadores da causa partidária.