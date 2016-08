Em 2016, bandidos fazem 25 mil vítimas na RMVale

REGIAO

São José dos Campos



Ladrões já fizeram mais de 25 mil vítimas este ano nos 39 municípios da RMVale

-- a região mais violenta em todo o Estado, de acordo com estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança Pública.



O número reúne casos como roubo e furto simples e de veículos, roubo de carga e os assaltos a bancos entre janeiro e julho deste ano. No total, o região registrou 25.889 ocorrências no período -- uma média de 27 roubos e furtos por dia, índice 9,46% acima do que ocorrido durante os primeiros sete meses de 2015 (23.651 casos).



O maior aumento ocorreu no quesito roubo, que aumentou 17,44% em 2016 -- passou, de acordo com o Estado, dos 6.053 casos de janeiro a julho de 2015 para 7.109 no mesmo período em 2016. O taxa cresceu 23,6% em São José (foi de 1.978 para 2.445) e teve redução em Taubaté de 16,54% (o número caiu de 943 para 787).



A RMVale teve ainda crescimento nos índices de furtos de veículo (14,31%) e também furtos simples (6,12%). Houve queda de 5,81% nos casos de roubo de veículos na região.



No Estado, na média, o índice de roubo teve alta de 5,04% no período, enquanto os casos de furto subiram 3,38% e roubo de veículo cresceu 0,47%. Já no quesito roubo de veículo, houve queda de 1,55%.



Violência. Entre os meses de janeiro e julho, o Vale do Paraíba teve 234 vítimas de homicídio e 17 de latrocínios -- o total de 251 pessoas assassinadas em 231 dias (é mais de um caso registrado a cada 24 horas).



Comparação com o mesmo período em 2015, a região teve aumento de 6,36% nos homicídios (de 220 para 234) e ainda de 41,66% no latrocínio (indo de 12 para 17 casos).

No Estado, a tendência foi oposta, com a redução na violência. O índice de homicídio caiu 10,31% (de 2.327 vítimas para 2.087 nos primeiros sete meses de 2015 e 2016) e ainda houve queda de 1,93% nos latrocínios (de 207 para 203).



As forças de segurança realizam operações conjuntas para tentar baixar os índices.