Eleitor desconhece números dos candidatos em São José

REGIAO

- 11:00

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Três em cada quatro eleitores ainda não sabem o número dos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos na eleição de outubro. Levantamento do Ibope, divulgado na última quinta-feira, mostra que 77% dos entrevistados não souberam responder a essa pergunta.



Dos principais nomes que disputam o Paço, Felício Ramuth (PSDB) aparece em melhor situação nesse aspecto: 36% das pessoas que dizem votar nele sabem o seu número (45).



Entre aqueles que arriscaram a resposta, ninguém errou. Em contrapartida, 64% não souberam responder.



Petista. Dos que declararam voto no prefeito Carlinhos Almeida (PT), pré-candidato à reeleição, 34% acertaram o número do partido (13), 2% erraram a questão e 64% não souberam dizer.



Apenas 5% dos eleitores de Shakespeare Carvalho (PRB) acertaram a numeração do postulante (10). Além desses, 1% errou ao responder e 94% não sabiam.



Os números 43 e 16, de Claude Moura (PV) e Toninho Ferreira (PSTU), respectivamente, são conhecidos por 4% de seus eleitores. Um fato curioso é que outros 4% que votam em Claude Moura acreditam que seu número seja o 13. Luiz Carlos Oliveira não pontuou no levantamento espontâneo do Ibope.



A pesquisa, encomendada pela TV Vanguarda, foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número SP-03297/2016. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.



Os candidatos pretendem reforçar a divulgação de seus números na propaganda eleitoral gratuita e nos materiais impressos distribuídos em todas as regiões da cidade.



Candidatos. A pesquisa Ibope, divulgada na véspera do início do horário eleitoral gratuito, mostra os candidatos Carlinhos Almeida (PT) e Shakespeare Carvalho (PRB) empatados tecnicamente na liderança. Carlinhos tem 26% das intenções de voto. Shakespeare aparece com 20%.



Na sequência, na pesquisa estimulada, aparecem: Felício Ramuth (PSDB), 16%; Claude Moura (PV), 4%; Toninho Ferreira (PSTU), com 4%, e Luiz Carlos de Oliveira (PEN), 3%.

Brancos e nulos somaram 16%. Já 11% não sabem ou não responderam.



Na espontânea, em que não há a apresentação dos nomes dos candidatos, Carlinhos teve 12%, Shakespeare e Felício 5%, Claude 1%. Toninho e Luiz Carlos somam, juntos, 3%.





Postulantes dizem estar 'despreocupados'



O candidato do PSDB ao Paço, Felício Ramuth, disse que o grau de conhecimento do número não é a principal preocupação no momento. "O mais importante, a nosso ver, é associar o meu nome ao PSDB. Hoje, há pessoas que não sabem que o Felício é o representante do PSDB".



Mesmo assim, ele tem reforçado o uso do número de urna. O PSDB criou a 'Rádio 45', um programa específico para o horário eleitoral gratuito no rádio. "É um programa bem descontraído, feito por gente competente da cidade", afirmou.



Decoreba. Shakespeare se disse despreocupado com o grau de conhecimento de seu número de urna. "O 10 é mais fácil de decorar que 13 e 45. Estamos divulgando de forma natural. É fácil de gravar. Dez é o número da camisa do Pelé e da nota máxima na escola".



Giba Ribeiro, presidente do PT, afirmou que "apesar de toda pancadaria sofrida pelo partido, nosso número é forte. Temos reforçado na campanha", concluiu.