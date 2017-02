Dono da maior fornecedora é réu em ação dos kits de 2014

REGIAO

- 09:57

Quicklog, que vai fornecer sete dos 22 itens do kit escolar de Felicio Ramuth, tem como dono um dos 15 réus do caso de 2014



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O empresário Rafael de Barros Mischiatti, dono da Quicklog Transportes e Logística, vencedora de sete itens da licitação para compra de material escolar aos alunos da rede municipal de São José dos Campos, é réu no escândalo dos kits escolares de 2014.

A Quicklog, comandada por Mischiatti, terminou o pregão presencial da última terça-feira como a principal fornecedora dos materiais. A empresa vai faturar R$ 139.545,92 pelo fornecimento de esquadro de 45°, esquadro de 60º, pasta em plástico, transferidor de 180°, giz de cera jumbo, lápis de cor e lápis grafite. Ao todo, serão adquiridos 22 produtos de oito diferentes empresas.

A contratada pelo governo Felicio Ramuth (PSDB) tem como proprietário um dos pivôs do escândalo dos kits escolares de 2014. À época, Mischiatti era sócio administrador na Comercial Center Valle, também sediada em Igaratá.

Elo. A Center Valle controla a Comvalle Produtos e Alimentos, que acabou ganhando o contrato dos kits escolares do governo Carlinhos Almeida (PT), em parceria com a Inovatt Comercial. Juntas, as duas empresas venceram a licitação por R$ 14,5 milhões em 2014.

O caso foi alvo de denúncia do Ministério Público, que apontou superfaturamento de R$ 5 milhões na aquisição dos materiais. Em dezembro do ano passado, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo MP e decidiu abrir processo contra 15 acusados de envolvimento na compra dos kits escolares pela prefeitura.

Carlinhos passou à condição de réu ao lado de Rafael de Barros Mischiatti e outros 13 envolvidos no caso.

Licitação. Além da Quicklog, outras sete empresas irão fornecer material aos alunos da rede de ensino de São José dos Campos esse ano. Os 39.504 kits terão um custo de R$ 1,2 milhão. O governo Felicio Ramuth, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3% com a realização do pregão.

A licitação para escolha das fornecedoras, na manhã de terça-feira, no Paço Municipal, reuniu 26 empresas. A Prefeitura de São José promete entregar os materiais escolares aos alunos até a próxima segunda-feira, início do ano letivo na rede. As empresas têm até sexta-feira para finalizar a encomenda, prazo que foi alvo de críticas dos participantes do pregão presencial.

Polêmica. Em janeiro deste ano, a administração tucana suspendeu o processo de compra iniciado pelo governo Carlinhos Almeida em dezembro do ano passado. O argumento foi que o edital apresentava irregularidades na cotação de preços. Empresas também teriam sido desclassificadas irregularmente.

O edital revogado, com mais produtos, tinha valor global de R$ 2,6 milhões. A vencedora tinha feito proposta de R$ 1,9 milhão (26,9% mais baixo que o previsto no edital).

Licitação foi ‘transparente’, sustenta governo Felicio

O governo Felicio Ramuth defendeu ontem a licitação para compra de materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino. “A Prefeitura de São José dos Campos informa que a licitação para a compra do material escolar foi feita de forma transparente, com o edital amplamente divulgado”, afirmou.

“O pregão presencial atraiu um número recorde de participantes, com 26 empresas que se apresentaram para dar os lances. Ao contrário do pregão revogado, feito pela administração anterior, onde apenas 10 empresas participaram”.

Checagem. De acordo com a administração, houve uma avaliação das empresas. “Todas as documentações das empresas foram checadas e validadas pelo pregoeiro oficial, que é funcionário de carreira do município”, disse.

“O pregão presencial começou às 8h30 e terminou às 15h, com ampla disputa e redução de preços entre todos os concorrentes, demonstrando a lisura do processo. A licitação foi fechada pelo valor de R$ 1,2 milhão, o que garantiu uma economia de R$ 700 mil aos cofres públicos, em relação à licitação do governo anterior de R$ 1,9 milhão”, concluiu.

O VALE entrou em contato com a Quicklog, mas a empresa não se manifestou.

Entenda a ligação entre a quicklog e o escândalo do kit escolar de 2014

Quicklog

Criada em 27 de julho de 2015, a Quicklog Transportes e Logística Eireli está sediada na rodovia Dom Pedro 1º, em Igaratá. Réu na compra de kits escolares em 2014, Rafael de Barros Mischiatti é titular e administrador da empresa, que foi a maior vencedora da licitação aberta por Felicio Ramuth

Center Valle

Rafael de Barros Mischiatti foi sócio e administrador da Comercial Center Valle LTDA até 5 de abril de 2016. Ele tinha participação na sociedade no valor de R$ 206 mil. Empresa teve sede na rodovia Dom Pedro 1º, em Igaratá. O pai de Rafael, Antonio Carlos Mischiatti, é o atual proprietário da Center Valle

Ligações

A Comercial Center Valle pertence à família Mischiatti, que controla a Comvalle Produtos e Alimentos, que acabou ganhando o contrato dos kits escolares em 2014, em parceria com a Inovatt Comercial. Juntas, as empresas venceram a licitação de Carlinhos por R$ 14,5 milhões

Justiça

Em dezembro do ano passado, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decidiu abrir processo contra 15 acusados de envolvimento na compra dos kits escolares. O ex-prefeito Carlinhos Almeida passou à condição de réu ao lado de Rafael de Barros Mischiatti e outros 13 envolvidos. A Promotoria aponta um superfaturamento de R$ 5 milhões