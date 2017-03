Disputa pela ACI ganha contornos políticos

REGIAO

- 09:30

São José dos Campos



Duas chapas disputam hoje o comando da ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José dos Campos. Os empresários Humberto Dutra e Janaina Dias concorrem a um mandato de três anos à frente da entidade que representa empresas comerciais e industriais.



A votação, na sede da ACI, acontece das 10h às 17h. Para o pleito desta quinta-feira, 670 associados estão habilitados a ir às urnas. O processo eleitoral ganhou contorno político-partidário nas últimas semanas.



A chapa Renovaci, liderada por Janaina, precisou vir a público negar suposta ligação com o PT. O assunto ganhou força por conta da presença do advogado Luiz Marcelo Silva Santos, secretário de Transportes no governo Carlinhos Almeida (PT), no grupo.



"Nossa chapa é apolítica e apartidária. Existem pessoas de diversos meios. Deve ter gente de diversos partidos, mas são siglas que se opõem. E há pessoas que não participam da vida política da cidade", disse o vice da chapa Renovaci, Rafael Souza, à "Mix FM".



Já a chapa ACI por Todos, encabeçada por Humberto Dutra, tem filiados ao PSDB e conta com apoio informal do governo Felicio Ramuth (PSDB). "Não somos contra políticos. O José de Mello Correa [secretário de Felicio] é filiado a partido e nos apoia. Mas não misturamos política com gestão. Não escondemos nossos apoios", disse Dutra.