Direito de licença-prêmio para Odila é contestado

REGIAO

- 08:20

Para especialistas, madrasta de Ortiz não deveria ser considerada servidora estável da prefeitura

Redação

Taubaté

O escândalo do caso Odila, revelado pelo jornal no fim de março, ganhou mais um capítulo: para especialistas em direito administrativo ouvidos pela reportagem, a madrasta do prefeito Ortiz Junior (PSDB) não teria sequer direito de receber licença-prêmio da prefeitura.

Essa conclusão tem como base a situação como se deu o ingresso da diretora de Finanças na administração. Odila Sanches ingressou na prefeitura em dezembro de 1987, por meio de processo seletivo para escriturária. De 115 candidatos aprovados, ela ficou em 75º lugar.

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu que o ingresso no serviço público passaria a ser feito exclusivamente por meio de concurso. Os servidores que já estavam no serviço público há pelo menos cinco anos ganharam estabilidade. Os outros passaram a ser considerados temporários, sem estabilidade.

"Se ela ingressou na prefeitura em 1987, não tem estabilidade", disse Odete Medauar, professora titular da USP (Universidade de São Paulo).

Já o advogado João Fernando Lopes de Carvalho ressaltou que, em alguns casos, leis municipais "concederam estabilidade a esses servidores anteriores à Constituição".

Inconstitucional. Foi isso o que aconteceu em Taubaté. No ano de 1990, foi aprovado o Código de Administração do Município, que previa estabilidade para todos os servidores admitidos por meio de processo seletivo até então. No entanto, esse trecho da lei foi declarado inconstitucional pela Justiça.

Em 2014, o Ministério Público protocolou ação contra um grupo de 724 servidores nessa situação -- Odila está na lista -- sob a alegação de que eles não poderiam contribuir para o sistema municipal de previdência. A ação tramita sob segredo de Justiça.

A falta de estabilidade de Odila é um dos três argumentos usados pela vereadora Loreny (PPS) em ofício protocolado essa semana no MP para pedir apuração do caso Odila -- a madrasta do prefeito furou uma fila de pelo menos 1.308 servidores para antecipar sua licença-prêmio.

Outro lado. A reportagem indagou nessa terça-feira se Odila é considerada estável pela prefeitura e por qual motivo. A gestão Ortiz não respondeu.