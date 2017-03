'Dia do Espaço' espera cerca de 4.000 pessoas em São José

REGIAO

04:37

Com dois dias de atrações, Science Days é organizado pela escola Alpha Lumen e acontece no Cefe





SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



Com o apoio da Nasa, São José dos Campos recebe hoje e amanhã o evento de ciência e tecnologia 'Science Days', inspirado no tradicional Dia do Espaço, realizado na Flórida-EUA.

São esperados cerca de quatro mil pessoas nestes dois dias de evento, no Cefe (Centro de Formação do Educador), na Avenida Olivo Gomes, Santana, próximo ao Parque da Cidade.

As atividades começam a partir das 10h e se estendem até 17h. A entrada é gratuita.

Organizado pelo Instituto Alpha Lumen, de São José dos Campos, o evento, que conta com a parceria da Nasa (Agência espacial norte-americana), visa estimular iniciativas de jovens estudantes em ciência e tecnologia na cidade e abrir espaço para a divulgação de projetos de empresas, institutos de pesquisa e universitários.

O encontro vai reunir mais de 30 stands de apresentações de parceiros, simulações, palestras, oficinas de robôs e drones, entre outras atividades. A palestra do diretor do Kennedy Space Center da Nasa, George Francis Gabrielle, abre a programação .

Atrações.

Além dele, o evento vai receber as palestras do cofundador da empresa espacial brasileira Airvantis, Lucas Fonseca, a professora Maria Elizete Kunkel, da Universidade Federal de São Paulo, e o pesquisador Carlos Alexandre Wuensche, do Inpe. "É uma forma de inspirar os estudantes com mudanças e perspectivas positivas de vida destes bons exemplos", disse o coordenador de Projetos do Alpha Lumen Yuri Duarte Correa.

Cerca de 380 crian ças do ensino fundamental de cinco escolas municipais, com idade entre 8 e 10 vão marcar presença no evento, que também reúne escolas privadas e universidades da região.