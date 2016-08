Devedores diminuem no Vale, aponta o SCPC

REGIAO

Bruna Soares

São José dos Campos



Pesquisa do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) divulgada ontem revela que houve uma queda de 4,5% no índice de inadimplência na RMVale no acumulado deste ano, de janeiro a julho. No comparativo de julho com o mesmo mês de 2015, a queda foi de 3,4%.



Na contramão, São José teve um aumento de 0,5% na inadimplência esse ano. De acordo com o economista Luiz Carlos Laureano, da Unitau (Universidade de Taubaté), é um reflexo da atual crise financeira.



"Com a situação econômica do país, as pessoas estão deixando de fazer contas. Ninguém mais está se arriscando, o que reflete no número de consumidores inadimplentes. Por isso, a economia tem que se restabelecer para que possamos voltar a comprar de novo", afirmou o economista.



Crédito. Se por um lado o número de inclusões no SCPC caiu, por outro também houve queda no número de consumidores que conseguiram 'limpar o nome'. Entre os meses de janeiro e julho, houve queda de 2,1% no índice de recuperação de crédito na região.

Índice semelhante foi registrado em São José nesse período, de -2,2% no número de exclusões dos registros gerais de inadimplência.



No Estado, o índice foi ainda pior, de -2,5%. No Brasil, o resultado foi positivo, segundo o SCPC, e atingiu +1,9% nesse período.