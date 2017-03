Demitidos da MWL se revezam há um mês

REGIAO

Quase 100 metalúrgicos demitidos da empresa MWL se revezam, há um mês, em acampamento de protesto montado em frente à fábrica, em Caçapava.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José, eles foram demitidos em julho de 2016 e não receberam o pacote de indenização determinado pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho), após sentença expedida em dezembro de 2016.

Ainda segundo o sindicato, a MWL deveria pagar indenizações de quatro a sete salários aos trabalhadores, dependendo do tempo de serviço na empresa.

"Nada foi pago até agora e os trabalhadores estão mobilizados em acampamento na porta da fábrica. Isso mostra a força dessa luta", disse Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José.

O acampamento começou em 6 de fevereiro. No dia 16, trabalhadores da MWL cruzaram os braços para apoiar os demitidos. A paralisação durou 24 horas. Segundo o sindicato, a MWL, que produz rodas e eixos para a indústria de trens, emprega cerca de 400 pessoas e corre o risco de fechar. Nenhum diretor da empresa foi localizado ontem.