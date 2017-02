Custo de cada vereador supera R$ 1.500 em São José a cada 24h

REGIAO

- 09:00

Levantamento feito por O VALE leva em conta salários e assessores. Valor pode ser maior se for calculada cota por gabinete, que inclui uso de combustível, telefone celular e material de escritório do Legislativo



Redação

São José dos Campos



O custo de cada vereador em São José dos Campos chega a R $ 45.550,96 por mês. A conta de OVALE inclui o subsídio mensal do parlamentar e o salário dos assessores do gabinete.



Em Taubaté, manter cada vereador custa mensalmente R$ 26.701,92. As cifras podem ser ainda maiores, já que as duas cidades oferecem a seus eleitos cotas de combustível, telefonia e material de escritório.



Em São José, cada um dos 21 vereadores recebe R$ 10.173 por mês. Além disso, tem direito a nomear nove assessores. Os vencimentos oferecidos variam em cada gabinete, mas, em média, os mais bem remunerados recebem R$ 6.000 por mês. Uns mais, outros menos.



Em Taubaté, cada um dos 19 parlamentares recebe R$ 8.363,90. São ainda quatro assessores, com salários variando entre R$ 4.008,07 (assessor técnico 2) e R$ 5.635,65 (chefe de gabinete).



Conta. Somando os vencimentos dos vereadores e assessores em São José, os gabinetes chegam a custar juntos R$ 956.570,16 mensais aos cofres públicos. Ou R$ 11,4 milhões em 12 meses.



O impacto dos 19 gabinetes em Taubaté é de R$ 507.336,48 ao mês e R$ 6 milhões anuais.



O orçamento previsto para a Câmara de São José neste ano é de R$ 56,7 milhões.

Para 2017, o orçamento fixado para a Legislativo de Taubaté foi de R$ 31,29 milhões.



Os vereadores de Taubaté ainda tem cotas de telefone (R$ 1.000), combustível (600 litros), oito diárias de viagens (entre R$ 1.470,56 e R$ 2.205,84), celular (R$ 600), correspondências (R$ 500), modem (R$ 59,90) e cópias (3.000 reproduções).



Em São José, os valores das cotas não foram devidamente informados. Mas o presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), disse que os limites existem.



Funcionários consomem 70% do orçamento



Do orçamento de R$ 56,7 milhões previsto para este ano na Câmara de São José, cerca de 70% é destinado à folha salarial de servidores.



Alguns, porém, recebem altos salários por conta do plano de carreira da Casa. O presidente da Câmara, Juvenil Silvério, destacou que tem atuado para corrigir os custos do Legislativo.



"O servidor concursado tem o regimento que regula a sua vida no serviço público. Se fosse mudar algo, precisaria mexer no regimento", disse.



Segundo ele, uma das medidas para corrigir distorções é uma resolução aprovada no início do ano, que regula a ascensão de servidores. "Vai gerar uma economia de R$ 770 mil reais neste ano", disse. O novo regramento prevê benefícios com anuênio e sexta parte.



O presidente da Câmara de Taubaté, Diego Fonseca (PSDB), não retornou as ligações de O VALE.



Supersalários custam mais de R$ 500 mil



Não são apenas os gabinetes dos vereadores que custam caro aos cofres públicos. Reportagem de O VALE revelou, na semana passada, que uma votação relâmpago ga rantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara de São José.



Esses cargos custaram, apenas em janeiro e fevereiro deste ano, mais de R$ 500 mil. A nomeações foram feitas entre 2014 e 2016. Um projeto da Mesa Diretora que não constava na pauta de votação, foi incluído às pressas e votado em dois minutos.



Com a aprovação do texto, os 16 cargos que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes seguem na folha salarial da Casa. Após a repercussão do caso, revelado por O VALE na última terça-feira, a Mesa Diretora apresentou novo projeto para anular o texto aprovado.



Histórico. A extinção de cargos foi definida em resolução de outubro de 2013. As funções, porém, só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem a função.



Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior, aprovada um mês antes. O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados.



A resolução chegou a ser descumprida entre 2014 e 2016, já que servidores deixaram esses cargos, mas as funções não foram extintas.



Novos servidores entraram no lugar. O projeto polêmico tentou "revigorar" os 16 cargos a partir de 2014, validando irregularidades cometidas no passado e abrindo caminho para nomeações nessas funções.