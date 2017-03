Crise na indústria coloca 4.150 em férias coletivas na RMVale

REGIAO

General Motors coloca mais 1.500 metalúrgicos em férias coletivas, que se juntam aos outros 2.200 que já estavam afastados do trabalho. Em Taubaté, a Ford colocou 450 operários em férias coletivas nesta quarta



Xandu Alves

São José dos Campos



Mais 1.950 trabalhadores da Região Metropolitana do Vale do Paraíba entraram em férias coletivas nesta semana em razão de reduções no setor automobilístico.



Eles se juntam a 2,2 mil metalúrgicos que estão fora da produção, também em férias coletivas, desde o dia 13 de fevereiro.



A paralisação do novo grupo será feita no complexo industrial da General Motors, em São José, e na fábrica da Ford, em Taubaté.



São José. A GM prorrogou até a próxima segunda-feira o período de férias coletivas do grupo de 2,2 mil trabalhadores que está fora da linha de montagem desde 13 de fevereiro.



Eles deveriam voltar ao trabalho ontem, mas a folga de Carnaval foi estendida e eles só voltarão no dia 6 de março.



Nesta quinta-feira (2), a GM coloca mais 1,5 mil trabalhadores em férias coletivas na fábrica de São José. O retorno deles ao trabalho está previsto para 20 de março. A informação foi confirmada ontem pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Procurada, a GM não comentou o assunto.



Com isso, a maior montadora da região acumula 74% da sua mão de obra em São José fora das linhas de produção. A GM emprega aproximadamente 5.0000 pessoas em São José, das quais 3.700 estão em férias coletivas.



Taubaté. Na fábrica da Ford, em Taubaté, um grupo de 450 trabalhadores entrou em férias coletivas ontem, por um período de 10 dias. O retorno deles à produção está previsto para 13 de março, uma segunda-feira.



O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté informou que o período de férias coletivas foi negociado com a empresa e faz parte de uma acordo firmado para evitar demissões na fábrica da cidade.



A paralisação serviria, segundo o sindicato de Taubaté, para atender a necessidade da montadora ajustar a produção à demanda do mercado, até que o nível de produção possa ser retomado.



Anteriormente, o sindicato havia informado que até 600 funcionários da Ford poderiam entrar em férias coletivas em março. Em Taubaté, a Ford emprega 1.500 funcionários e produz transmissores e motores, para carros como o Ka e o Fiesta.



Todos os funcionários da Ford estão inscritos no PPE (Programa de Proteção ao Emprego), do governo federal, até 30 de junho de 2017. A medida serve para evitar demissões.



Durante o período de vigência do programa, a jornada de trabalho está reduzida em 20% e os salários, com corte de 10% na fábrica de Taubaté.



"Férias coletivas nesse período, tirando a folga de Carnaval, mostram que as montadoras enfrentam problemas com o mercado", disse o economista Fernando Lacerda.