Crise fecha 48 mil vagas na RMVale

REGIAO

- 03:35



TAUBATÉ

Em três anos, a crise econômica fechou 48 mil postos de trabalho no Vale, de acordo com os dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. A região completou em 2016 três anos consecutivos com taxa negativa de saldo -- é a diferença entre contratações e demissões. Depois de fechar 4.981 empregos em 2014 e 24.526 em 2015, o Vale do Paraíba terminou o ano passado com saldo negativo de 18.501 vagas. Foram exatos 48.008 postos de trabalho a menos no Vale. Entre 2014 e 2016, São José perdeu 22.656 postos de trabalho. Em Taubaté e Jacareí, nos últimos três anos, foram perdidos 12.210 e 1.491 postos de trabalho, respectivamente. Já Pinda, perdeu 4.505 vagas. PÁG.3