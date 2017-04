CRIMINALIDADE com o Estado ausente, segundo o magistrado, tráfico de drogas é o 'grande parceiro dos adolescentes' 'Sucateamento' da Fundhas favorece o tráfico, aponta juiz

REGIAO

Juiz da Vara da Infância e Juventude de São José diz que gestões Carlinhos e Felicio não deram devida atenção à fundação



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

No vácuo do poder público, o tráfico de drogas se tornou o 'grande parceiro' dos adolescentes das zonas sul e leste de São José dos Campos, cidade campeã de apreensão de menores no interior de São Paulo.

A afirmação é do juiz da Vara da Infância e Juventude de São José, Marco César Vasconcelos e Souza. De acordo com ele, o sucateamento da Fundhas (Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente Professor Hélio Augusto de Souza) contribui para que os jovens tenham mais contato com as drogas -- de acordo com a Polícia Militar, cerca de 80% dos crimes cometidos em São José são relacionados ao tráfico de entorpecentes.

"O governo deixou de dar o devido valor para a Fundhas, e ela se apequenou. Hoje, quando não se ocupa o tempo do adolescente, ele terá oportunidades na rua, infelizmente", disse o juiz, se referindo às gestões recentes: a anterior, de Carlinhos Almeida (PT), e a atual, Felicio Ramuth (PSDB).

"É duro falar isso, mas o tráfico é que está sendo o grande parceiro dos adolescentes, ainda mais na periferia da cidade", afirmou, em entrevista na Rádio Mix FM.

Ação.

O principal objetivo da Fundação é atender jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades socioeducativas em contraturno com a escola. "Na eleição, pouco se falou de Fundhas. O prefeito anterior e o atual pouco falam da Fundhas. Acho que a Fundação deixou de ter importância dentro do governo, vejo uma falta de interesse da prefeitura de alguns anos. A Fundhas está virando uma coisa menor", afirmou o juiz.

De acordo com a antiga diretoria da Fundhas, a fila de espera por uma vaga na Fundhas no começo do ano era de 450 alunos, e, segundo o governo atual, 534 crianças e adolescentes já foram cadastrados este ano para o início das aulas.

Questionado sobre as declarações do juiz, o governo municipal não respondeu os contatos feitos pela redação.

Tráfico.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, São José é a cidade do interior paulista que mais apreende menores infratores -- no geral, fica apenas atrás da capital.

Só nos dois primeiros meses do ano foram 138 casos, entre apreensões em flagrante e por mandado, à frente de Limeira (102), Guarulhos (89), Campinas (88) e Franca (81). Jacareí teve 20 casos registrados em janeiro e fevereiro, contra 14 em Taubaté.