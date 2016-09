Cptec prevê chuva para o fim de semana

REGIAO

Bruna Soares

São José dos Campos



Boa notícia para quem gosta do calor: o inverno está acabando e a meteorologia já começa a registrar as mudanças de tempo na RMVale.



Segundo Pedro Costa, meteorologista do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), com a chegada da primavera já será possível notar dias com mais chuvas.



"Essas condições de chuvas mais fortes, com rajadas de vento, descargas elétricas e chuvas de granizo são fenômenos que se intensificarão com a aproximação da primavera", afirmou o meteorologista.



A primavera começará oficialmente no próximo dia 22 de setembro.



Previsão. Para hoje, nas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba o tempo será de céu com nebulosidade variável com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.



Em São José dos Campos, as temperaturas mínimas ficaram em torno dos 14°C e as máximas estarão próximas aos 28°C. A probabilidade de chuva é de apenas 5%.



Já em Taubaté, a previsão do tempo apontou que as mínimas serão de 13°C e as máximas, de 29°C. As probabilidades de chuva também são pequenas, de 5%.



Chuva. Para o final de semana, as cidades do Vale do Paraíba terão possibilidades de pancadas de chuva, que podem acontecer à tarde e à noite.



No sábado, as temperaturas serão de mínimas em torno dos 16°C, enquanto as máximas serão próximas de 29°C.



O domingo será nublado, com muitas nuvens e curtos períodos de sol.

As temperaturas mínimas não passarão dos 16°C e as máximas ficarão em torno dos 28°C no domingo.