Contrato rende R$ 10 milhões para a Prefeitura de Jacareí

REGIAO

- 10:30

Redação

Jacareí



O banco Santander pagou R$ 10 milhões à Prefeitura de Jacareí pela compra da folha de pagamento dos servidores municipais.

A instituição venceu a concorrência pública aberta pela administração. O montante será investido em saúde, questões sociais e servidor público.



"O maior volume, R$ 3,8 milhões, vai para a Saúde, para investimento na realização de exames e cirurgias", afirmou o prefeito Izaias Santana (PSDB). "O segundo volume, R$ 3 milhões, reservamos para quitar direitos de servidores que estavam atrasados, afinal de contas, o dinheiro veio da exploração da folha de pagame nto dos servidores", completou.



Social. Uma outra fatia, no valor de R$ 3 milhões, irá para programas sociais de Jacareí e para moradias populares no município.



O restante, R$ 1,7 milhão, irá para a compra e instalação de câmeras de monitoramento para o projeto do COI (Centro de Operações Integradas) da cidade. O modelo será parecido com o de São José.