Contrato da reforma da Rodoviária de Taubaté é assinado

O contrato entre Prefeitura de Taubaté e empresa Repecol Construções Metálicas, para a reforma da Rodoviária Nova, foi assinado na quinta-feira passada, dia 23 de fevereiro.

Para que a obra tenha início, falta apenas a emissão da ordem de serviço.



Segundo a prefeitura, esse documento foi enviado ao secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, que irá assiná-lo.



Após a emissão da ordem de serviço, "a empresa terá cinco dias úteis para início da obra de substituição do telhado", disse a prefeitura.



Quando a reforma tiver início, o espaço poderá sofrer remanejamentos provisórios. "O planejamento para substituição do telhado será executado em etapas, não havendo assim necessidade de remanejamento dos permissionários em sua totalidade. Por questões de segurança, para resguardar a integridade física dos comerciantes, poderão ocorrer remanejamentos provisórios, no próprio espaço".



A empresa irá receber R$ 5,336 milhões pelo serviço. O prazo para conclusão é de 10 meses. Ou seja, a obra deve terminar já em 2018.



Novela. O terminal foi interditado inicialmente no dia 3 de fevereiro de 2015, depois que parte do telhado caiu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em maio daquele ano, a interdição foi ampliada e o terminal acabou transferido para uma área vizinha, onde era feito o embarque e o desembarque de passageiros.



Em dezembro de 2015 o espaço original foi reaberto após o telhado ser escorado com andaimes, situação que permanece até hoje.