Construção Civil perde uma vaga a cada hora na RMVale

REGIAO

- 10:30

Sinduscon atribui a queda no nível de emprego na área ao cenário econômico nacional e ressalta a insegurança do setor



Redação

São José dos Campos



A cada hora, uma vaga de emprego na Construção Civil é fechada na RMVale. De acordo com dados do governo federal, as 39 cidades da região registram um saldo negativo de 1.458 vagas (demissões menos admissões) no setor este ano.



Os números são relativos aos meses de janeiro e fevereiro, e são apontados em relatórios do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério de Trabalho. Segundo a União, no total, a RMVale teve 3.919 demissões na construção civil.



Caraguatatuba foi a cidade da região que mais perdeu empregos no ano, com 928 postos. Na sequencia, aparecem São José dos Campos (-517), São Sebastião (-384), Ubatuba (-364), Taubaté (-195), Aparecida (-190) e Jacareí(-86). Quem mais criou vagas foi Lorena (279).



O setor da Construção Civil foi responsável pelo segundo pior resultado do ano na região, perdendo apenas para o Comércio, que demitiu 8463 pessoas na região e terminou os primeiros meses do ano com saldo negativo de 1.542.



Em todo o estado, por exemplo, o saldo da Construção Civil foi de -2.756 vagas. No geral, a RMVale gerou 330 empregos formais (com carteira assinada) em fevereiro deste ano, considerando todos os setores da economia. O saldo positivo não ocorria desde novembro do ano passado, quando foram abertas 455 vagas na região.



Dados. De acordo com o Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo), a queda no número de empregos é um reflexo do cenário nacional.



"A gente vive um período de incerteza muito grande na economia, e isso reflete diretamente na construção civil, não tem como. A falta de segurança para as empresas e a baixa atividade industrial acaba colaborando para esse cenário", afirmou Mário Cezar de Barros, diretor regional do Sindicato. O Sinduscon, no entanto, avalia que haverá uma estabilização do cenário nos próximos meses.