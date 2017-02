Condenado por 'crime do lago' tenta anular, hoje, o júri no Tribunal de Justiça

REGIAO

Fabiano Secundo foi condenado a 26 anos de prisão pelas mortes do casal Kátia Carolina de Carvalho e Rodolfo Rodrigues

Condenado a 26 anos de prisão pelo duplo homicídio conhecido como 'Crime do Lago', ocorrido em 2010, Fabiano Secundo terá seu recurso de apelação julgado hoje pelo TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo.



Ele foi condenado pelo homicídio do casal de namorados Kátia Carolina de Carvalho e Rodolfo Rodrigues, que completa sete anos em junho. Fabiano, que chegou a ser preso pelos crimes, hoje responde ao processo em liberdade.



Em abril de 2015, ele foi condenado por maioria dos jurados em julgamento realizado no Forum de São José dos Campos. As penas: 12 anos de reclusão pela morte de Rodolfo e mais 14 anos de reclusão pelo assassinato de Katia Carolina, em regime fechado.



A irmã de Rodolfo, Patrícia Aparecida Cabral dos Santos, cobra por justiça. Ela afirma não ter dúvidas de que Fabiano Ferreira Fecundo é o autor dos crimes. "Quando foi preso, ficamos cara a cara e ele não conseguiu me olhar nos olhos e abaixou a cabeça", disse.



Já o advogado de defesa do acusado acredita que seja possível reverter a condenação.

"A palavra é esperança. Esperamos reverter essa situação. Não existe nenhuma prova concreta que ele tenha sido o autor do crime", afirmou o advogado do acusado, Marcelo William Moreira de Lima.



Caso. O casal de namorados Rodolfo Rodrigues Cabral, de 25 anos, e Kátia Carolina de Carvalho, 23 anos, foi encontrado sem vida no dia 13 de junho de 2010, ao lado de um lago, no bairro do Putim, em São José dos Campos.



Rodolfo morreu com um tiro na nuca, teve uma das orelhas arrancadas e os dedos cortados. Já Kátia Carolina sofreu dois disparos no rosto e apresentava sinais de espancamento. Os dois teriam um relacionamento amoroso recente e voltavam de um churrasco na última vez em que foram vistos.



Fabiano Ferreira Secundo seria ex-namorado de Kátia Carolina e teria cometido os homicídios por ciúmes. Depois de passar três anos e três meses preso no CDP (Centro de Detenção Provisória), ele foi solto em 2014.