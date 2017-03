Comissão de reforma terá servidor que recebe supersalário

REGIAO

Dois dos servidores que irão estudar a revisão administrativa da Câmara recebem mais de R$ 20 mil



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A comissão criada para revisar a estrutura administrativa da Câmara de São José dos Campos tem em sua composição dois servidores que ocupam cargos que deram origem à polêmica do 'supersalário'.



O grupo, formado na noite de ontem, tem quatro vereadores e cinco funcionários de carreira da Casa.



Dois desses servidores, entretanto, estão lotados em cargos que estavam previstos para serem extintos, mas ganharam sobrevida após a aprovação de projeto da Mesa Diretora. O caso foi revelado por O VALE.



A direção da Câmara negou irregularidades na inclusão desses dois nomes na comissão especial.



Um dos servidores, nomeado em 2015 para o cargo que tinha previsão de ser extinto, recebeu salário superior a R$ 21 mil em fevereiro. Outro, também nomeado em 2014, ganhou mais de R$ 22 mil no mês passado.



Pairam dúvidas sobre a legalidade de nomeações ocorridas entre 2014 e 2016. Esse assunto, portanto, está previsto para ser discutido na comissão criada na sessão ocorrida ontem.



Além dos cinco servidores, a comissão terá quatro vereadores e dois funcionários suplentes. José Dimas (PSDB), Sérgio Camargo (PSDB), Lino Bispo (PR) e Marcão da Academia (PTB) foram os parlamentares definidos para integrar o grupo que irá fazer a revisão na estrutura administrativa da Câmara de São José.



A comissão ainda vai se aprofundar nos apontamentos do TCE (Tribunal de Contas do Estado) feitos desde 2012, além de debater a realização de concurso público.



Outro tema que será discutido pelos integrantes será a determinação do TJ (Tribunal de Justiça), que ordenou que Câmara e Prefeitura de São José criem lei que estabeleça percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.



O prazo para que a decisão seja cumprida termina em junho deste ano.A intenção do presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), é fazer um enxugamento da máquina após esses estudos.



Outro lado. Em comunicado, a direção do Legislativo informou que "todos os servidores indicados fazem parte do quadro efetivo da Câmara". "Sua participação é importante por reunirem o conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento desse trabalho. A atual Mesa Diretora não indicou nenhum destes servidores para os cargos em questão", finalizou.





Novela sobre grupo de cargos já se arrasta desde 2013



A polêmica dos 'supersalários' teve origem em 2013, na presidência da vereadora Amélia Naomi (PT). A extinção de cargos foi definida em resolução de outubro de 2013. As funções, porém, só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem a função.



Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior, aprovada um mês antes. O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados da Casa.



A resolução chegou a ser descumprida entre 2014 e 2015, já que servidores deixaram os cargos, mas as funções não foram extintas. Novos servidores foram nomeados.



Texto. No mês passado, um projeto de resolução da Mesa Diretora, que não estava previsto para ser votado, foi incluído quando poucos vereadores estavam no plenário.



Em dois minutos, os parlamentares votaram o projeto, que "revigora" os 16 cargos a partir de janeiro de 2014, validando inclusive as irregularidades de anos anteriores. Após repercussão negativa, um novo projeto foi apresentado para anular o trecho que dá sobrevida aos cargos.