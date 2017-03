Comissão de reforma da Câmara de São José será definida na terça-feira

REGIAO

- 10:15

Redação

São José dos Campos



A comissão formada por quatro vereadores e quatro servidores, que ficará enc arregada da revisão administrativa da Câmara de São José dos Campos, será definida na próxima terça-feira.



O presidente do Legislativo, Juvenil Silvério (PSDB), explicou aos parlamentares que o regimento não permite a montagem da comissão nas sessões de quinta-feira.



"Informo aos nobres vereadores que, conforme nosso regimento, no artigo 92, que trata da composição de comissões nesta Casa, a indicação do grupo que vai tratar da reforma administrativa fica prejudicada hoje [ontem], devendo ser feita nas sessões de terça-feira", disse Juvenil Silvério.



A criação da comissão foi decidida dias após a polêmica votação do projeto que garantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara. O caso foi revelado há duas semanas por O VALE.



Sessão. Com apenas um projeto na pauta de votação do Legislativo, os vereadores aprovaram por unanimidade proposta de autoria da vereadora Dulce Rita (PSDB) para preservação de árvores no distrito de Eugênio de Melo. Outros projetos protocolado foram lidos em plenário, mas têm um prazo de emendas até o próximo dia 16 de março.