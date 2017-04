Comissão de Ética e MP vão apurar 'caso Maninho'

REGIAO

Análise do caso pela Comissão de Ética foi determinada pelo presidente da Câmara, Juvenil Silvério

Danilo Alvim

São José dos Campos

O Ministério Público e a Comissão de Ética da Câmara de São Jo sé irão analisar os indícios de que o vereador Maninho Cem por Cento (PTB) usou comissionado de seu gabinete para trabalhar no empreendimento particular que tem na cidade.

O VALE revelou, na edição de fim de semana, que Maninho escalou o assessor Elcio Alves de Souza para dar expediente no balcão de anúncios do jornal "Comunidade", que circula na região da Vila Industrial, região leste do município.

Ontem, o MP recebeu a primeira representação contra o parlamentar, feita por um morador de São José. Paralelamente, o presidente da Câmara, Juvenil Silvério (PSDB), decidiu encaminhar o caso para a Comissão de Ética do Legislativo.

A comissão é formada por cinco vereadores. Quatro deles, assim como Maninho, são aliados do prefeito Felicio Ramuth (PSDB). O grupo é presidido por Lino Bispo (PR) e tem como revisor José Dimas (PSDB). Os relatores são Marcão da Academia (PTB), Sérgio Camargo (PSDB) e Wagner Balieiro (PT). Este último é o único de oposição. "É uma situação que, se for verdade, não deve ocorrer de nenhuma forma", afirmou Lino Bispo, presidente da comissão de ética.

A assessoria da presidência da Câmara confirmou ontem que o caso será encaminhado à comissão de ética.

Ministério. A representação protocolada no MP foi encaminhada pelo procurador aposentado José Lima de Siqueira, de 68 anos. "Achei o fim do mundo. Mal entrou na política e já está fazendo isso. Tem que cortar o mal pela raiz. Sempre combati esses caras. Estou na cola deles", disse Siqueira. Se admitida pelo MP, o órgão irá abrir um procedimento preparatório de inquérito.

Ontem, dois dias após o caso ser revelado, o balcão de anúncios do jornal Comunidade, na Vila Industrial, amanheceu fechado. O assessor Elcio Alves de Souza, que dava expediente no local das 8h às 17h, foi deslocado para o gabinete itinerante do vereador, no bairro Vila Tesouro, também na zona leste.

Até a última sexta-feira, o oficial parlamentar vendia espaços publicitários na publicação mantida pelo parlamentar.

O VALE procurou Maninho ontem, nas não obteve retorno. Em comentário no Facebook, o vereador disse que "meu assessor nunca vendeu propaganda do jornal, tudo o que ele faz ali é pegar assinatura para o classificado gratuito do jornal e pegar solicitação da comunidade", afirmou.

Caso dos bens de Shakespeare foi última denúncia analisada

O último caso analisado pela comissão de ética da Câmara de São José foi em dezembro de 2015, quando o grupo apurou denúncia de suposta omissão de bens pelo então presidente da Casa, Shakespeare Carvalho (PRB), na declaração entregue à Justiça Eleitoral em 2012.

Shakespeare teria omitido um apartamento no Jardim Aquarius e uma Kombi à Justiça Eleitoral em 2012, quando foi eleito com 7.856 votos. O processo foi extinto por 3 votos a 1. Apenas o revisor da comissão, vereador Wagner Balieiro (PT), defendeu a abertura de uma investigação contra o parlamentar.

Roniel Faria (PP), Juvenil Silvério (PSDB) e Valdir Alvarenga (SD) votaram pelo arquivamento da denúncia. O presidente da Comissão de Ética, o vereador Roberto do Eleven (PP), só participaria em caso de empate.

O ex-presidente da Casa reconheceu, à época, o erro na omissão da Kombi. "No que diz respeito ao veículo Volkswagen Kombi, ano 1999, por um lapso não foi declarado. Fato este que ocorreu com diversos detentores de mandato atualmente", disse na ocasião.