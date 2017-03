Comissão da Câmara vai estudar eficácia das doações de área

REGIAO

Serão analisadas todas as doações ocorridas nos últimos dez anos. Objetivo é verificar se empresa se instalou no local e gerou empregos



Redação

Taubaté



Após polêmica surgida na votação do projeto para a doação de área à Valle Sul, a Câmara de Taubaté decidiu criar uma comissão de estudos para avaliar se essa política tem sido eficiente para a atração de empresas e geração de emprego na cidade.



Proposta por sete vereadores da base aliada ao prefeito Ortiz Junior (PSDB), a comissão teve a sua criação aprovada semana passada.



O objetivo é avaliar todas as doações de área feitas nos últimos dez anos, um período que compreende os últimos cinco anos do governo Roberto Peixoto (PEN) e os primeiros cinco anos da gestão Ortiz Junior.



O período foi delimitado em dez anos porque esse é o prazo máximo para a prefeitura requerer a retrocessão das áreas doadas -- após uma década, a área passa a ser de propriedade definitiva da empresa.



"A gente vai atrás das empresas que receberam as áreas e vamos ver se construíram sede e geraram emprego. Se não há essa contrapartida, o município precisa tomar essa área de volta", disse o vereador Guará Filho (PR), um dos autores do pedido de criação da comissão e que deve presidir o trabalho. A comissão terá cinco integrantes e prazo inicial de 180 dias para concluir o estudo.



Polêmica. Adotada ao menos desde o início da década de 90, a política de doação de áreas para atrair empresas para Taubaté é controversa. Estudos realizados durante esse período contestaram a eficácia dessa medida.



O último deles foi feito em 2014 por um estudante da Unitau (Universidade de Taubaté) e apontou que de 301 doações ocorridas entre 1992 e 2008, quase metade (44,5%) não tiveram o investimento previsto.



Defesa. Questionado pela reportagem, o governo Ortiz disse considerar essa política "eficaz", e que ela teria ajudado a cidade a crescer desde a década de 90. Desde o começo da gestão tucana, em 2013, foram doadas 17 áreas. O foco atual é empresas de alta tecnologia.



Também desde 2013, a prefeitura buscou, via acordo ou ação judicial, a retrocessão de 35 áreas que haviam sido doadas, mas cujas empresas não se instalaram no local.



Caso Valle Sul: Justiça busca conciliação nessa quinta-feira



A Vara da Fazenda Pública realiza nessa quinta audiência de conciliação no processo em que Ortiz Junior e a Valle Sul foram denunciados por improbidade administrativa pelo Ministério Público.



A audiência está prevista para as 14h. Durante o encontro, será debatido o pedido de liminar feito pelo MP. A Promotoria pediu que a área de 20 mil m² que a prefeitura quer doar à Valle Sul fique congelada até o fim do processo.



Já a prefeitura sustenta que a medida poderia trazer prejuízos ao município, já que existe previsão de geração de 50 empregos diretos e investimento de R$ 8,5 milhões com a instalação da empresa na cidade. Caso não haja acordo entre as partes, o pedido de liminar será analisado pelo juiz Paulo Roberto da Silva.



Na denúncia, o MP aponta que Ortiz exigiu uma série de contrapartidas ilegais da Valle Sul e que ainda autorizou verbalmente que a empresa iniciasse suas obras na área antes de a doação ser autorizada pelo Legislativo.