Comércio deve faturar R$ 60 bi só em vendas on-line neste ano

Expectativa da ABComm é que 38,5 milhões compradores únicos apostem no e-commerce para adquirir produtos em 2017

Só em 2017, o comércio brasileiro deve faturar R$ 60 bilhões com o e-commerce, lojas de vendas on-line. Essa é a estimativa da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), que estima que o ano termine com mais de 200 milhões de pedidos em lojas virtuais.

De acordo com levantamento feito pela Associação, no ano passado o e-commerce nacional cresceu 11% em relação a 2015, e teve um faturamento de R$ 53,4 bilhões, fechando o ano com 179 milhões de pedidos.

Com as vendas online se tornando cada vez mais tendência, graças a facilidade na hora da compra, a expectativa é aumentar os números. Cerca de 38,5 milhões de compradores únicos devem passar pelas 71 mil lojas virtuais existentes no Brasil, gerando um faturamento de R$ 59,9 bilhões este ano.

"O e-commerce resiste à crise econômica no país e segue crescendo, cada vez mais atrativo para consumidores e empreendedores. Este mercado continua contratando e gerando emprego e arrecadação", afirmou Mauricio Salvador, que é presidente da ABComm. Somente em 2016, o setor gerou 718 mil empregos diretos no país.



On-line.

Aqui na região, empresas já fazem sucesso no mundo online. Criada no Vale do Paraíba, a Oscar Calçados montou um e-commerce no ano passado, montando um departamento exclusivo para atender a demanda vinda.

"Uma grande parcela das pessoas, principalmente os jovens, querem mais facilidade de compra e preferem escolher seus produtos no conforto do seu lar. Abrem mão de experimentar e ver os produtos nas lojas pela praticidade da compra on-line", disse o gerente de marketing do grupo Oscar, Fábio Paiva.

"O e-commerce é hoje mais que um ponto de venda e sim parte da experiência de compra dos clientes até para lojas físicas", afirmou.

A Oscar, inclusive ampliou o e-commerce para dentro das lojas físicas, como forma de apoio às vendas: se um cliente procura um produto na loja física e não encontra, dentro da própria loja ele pode fazer o pedido online. "O e-commerce não é só uma tendência, mas uma necessidade do varejo. Acredito que ainda irá crescer e se espalhar mais na região", completou Paiva.



Vendas.

Em São José, uma startup criada diretamente para o público online faz, por exemplo, a diferença na compra de passagens de ônibus. O 'Guichê Virtual', que atua desde 2013, criou até um aplicativo para facilitar aos clientes.

"Alguns itens trazem vantagens para os e-commerces, como o baixo custo de operação em relação as empresas físicas, tem um alto alcance de pessoas e também não tem a necessidade de ter estoque. Para os clientes é mais cômodo, porque eles podem pesquisar e comparar preços sem sair de casa", disse a O VALE Halyson Valadão, que é sócio e diretor de operações e Marketing do Guichê Virtual.