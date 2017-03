Com Uber na cola, taxistas lançam 'app' em São José

REGIAO

- 09:45

Redação

São José dos Campos



Pressionados pelo avanço do Uber em São José dos Campos, taxistas da cidade lançaram nesta semana um aplicativo para evitar a perda de passageiros. O aplicativo 'Táxi Vale' apresenta pontos semelhantes em relação à plataforma do concorrente.



Pelo sistema do táxi, é possível saber o tempo de espera até a chegada do carro, conhecer o motorista que fará o atendimento e ter uma previsão de trajeto e custo da corrida.



Quem chamar o táxi pelo aplicativo terá 30% de desconto no valor final. A bandeira 2 será cobrada apenas das 20h às 6h. Fora desse horário -- inclusive aos domingos -- o passageiro vai pagar bandeira 1.



"É uma maneira de combater esses carros do Uber. Se ficarmos esperando o usuário ligar, vamos perder cliente. Ninguém mais usa o telefone", afirmou o presidente do Sindicato dos Taxistas, Carlos Avelar. "Nossa vantagem é que o passageiro sabe que nosso serviço é seguro, já que a fiscalização de táxis na cidade é bem rigorosa", disse.



Liberado. Em fevereiro, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) regulamentou serviços de transporte individual por aplicativos, como o Uber. Com a regulamentação, a prefeitura passou a ter controle sobre o transporte individual privado.



O governo exige que as empresas responsáveis pelo serviço tenham sede em São José e paguem impostos ao município. Elas também são obrigadas a compartilhar dados de corridas e condutores com a administração.