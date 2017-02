Com supersalário, servidor tem remuneração de até R$ 51,4 mil

REGIAO

- 09:00

Ocupante de um dos cargos em xeque teria remuneração de R$ 51.444,44 em um único mês, com a soma do salário e benefícios, na Câmara de São José. Na prática, porém, ele não pode receber mais de R$ 22mil



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



A folha de pagamento de cinco funcionários de alto escalão da Câmara de São José dos Campos soma, somente em fevereiro deste ano, R$ 119.662,78. A cifra deve ser paga ao grupo nomeado recentemente em cargos previstos para serem extintos na Casa.



Em um único caso, a soma de salário e benefícios (como 13º) oferecidos pela Câmara gerou uma remuneração de R$ 51.444,44.



Na prática, porém, nenhum servidor da Casa recebeu mais que R$ 22.452,41. O teto remuneratório da cidade limita salários de servidores ao vencimento do prefeito Felicio Ramuth (PSDB).



Esse grupo foi nomeado para os cargos em 2015, quando já havia previsão de extinção das funções.



Histórico. Uma votação relâmpago, ocorrida na última quinta-feira, garantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos na Câmara de São José. Projeto da Mesa Diretora, que não constava na pauta, foi incluído às pressas e votado em apenas dois minutos.



Com a aprovação do texto, os cargos que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes seguem na folha salarial da Casa.



O VALE apurou que os parlamentares cogitam excluir na sessão de hoje o polêmico artigo que dá sobrevida aos cargos em um novo texto a ser apresentado pela Mesa Diretora.



A extinção das funções havia sido definida em resolução de outubro de 2013. Um mês depois, nova resolução alterou a anterior. O novo texto determinava que os cargos passariam, a partir de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados.



Após aprovação de nova resolução, na semana passada, vereadores suspenderam a publicação na última terça.



Ex-presidente nega qualquer irregularidade



O ex-presidente da Câmara de São José, Shak espeare Carvalho (PRB), responsável pela nomeação do grupo, sustenta que não cometeu nenhuma irregularidade ao nomear em 2015 servidores em cargos que teriam previsão de extinção a partir de janeiro de 2014.



"O artigo 36, anexo 4 da resolução 6 de 24/10/2013 extinguia alguns cargos na vacância. Porém, o artigo 9º da resolução 8 de 21/11/2013 restabeleceu os cargos, exigindo que fossem preenchidos por servidores de carreira, o que foi seguido durante minha gestão na Câmara Municipal", afirmou o ex-presidente.



Procurada pela reportagem de O VALE, a vereadora Amélia Naomi (PT), presidente da Casa em 2013 e responsável pelas resoluções de 2013, não retornou as ligações. A petista, atual 2ª secretária da Casa, assinou o projeto aprovado na última quinta-feira.



Projeto foi avaliado por duas comissões



O projeto de resolução, aprovado na última quinta-feira e que garantiu sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos, passou por duas comissões permanentes da Casa: Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Em ambas, obteve parecer favorável.



O presidente da comissão de Justiça e Redação, vereador Lino Bispo (PR), disse ontem que seguiu o parecer favorável da assessoria jurídica do Legislativo, mas concordou que o processo de votação foi mal conduzido pela Mesa Diretora da Casa.



"A gente tinha parecer favorável da assessoria. Depois, foram levantadas dúvidas sobre o projeto", afirmou Bispo. "Mas concordo que o processo de votação poderia ser melhor conduzido. Vários vereadores estavam na sala Pedro Bala [anexa ao plenário]. Faltou atenção de chama-los para votação. Houve erro. Não se pode votar com sete vereadores no plenário", completou o parlamentar.



O parecer da assessoria jurídica, a que Lino Bispo se refere, diz que "a matéria é de assunto local e de estrito interesse da Câmara Municipal". Portanto, "no que toca o mérito da propositura, não se verifica a existência de maiores indagações de ordem jurídica, razão por que a matéria se encontra em condições de ser apreciada pelos Senhores Vereadores".



Correções. A Câmara de São José informou na segunda-feira que "a resolução número 2/2017 não cria cargos. Essa resolução faz correções na resolução 8/2013, que muda a forma de ocupação de cargos destinados para servidores de carreira. Estes cargos não foram extintos em 2013, por estarem ocupados por servidores concursados", disse em nota enviada na segunda-feira.