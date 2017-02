Com orçamento reduzido em R$ 2,7 milhões, Câmara de Taubaté corta gastos

REGIAO

- 08:50

Horas extras serão trocadas por banco de horas, e cota de telefoniafixa foi reduzida em R$ 300 em cada um dos gabinetes



Redação

Taubaté



Ante uma redução de R$ 2,7 milhões no orçamento para esse ano, a Câmara de Taubaté começou a promover cortes nas despesas. Uma das medidas adotadas foi a suspensão da realização de horas extras pelos servidores.

As eventuais horas extras realizadas vão ser incluídas em um sistema de banco de horas, criado com a reforma administrativa que foi aprovada no fim do ano passado. Elas serão compensadas com horas ou dias de folga. Com essa medida, a expectativa é economizar R$ 250 mil em 2017.

Outra medida adotada foi a redução da cota de telefonia fixa de cada gabinete. A partir de agora, cada gabinete poderá gastar R$ 1.000 ao mês com telefone. A cota anterior era de R$ 1.300.

As cotas de outros setores também foram reduzidas. Espera-se economizar R$ 70 mil por ano com a medida. Segundo a direção da Câmara, a redução foi possível devido ao fim da cobrança de DDD nas ligações feitas entre os municípios da RMVale.

Orçamento. A redução do orçamento da Câmara está relacionada à queda na arrecadação da prefeitura. Segundo a Constituição Federal, o orçamento da Câmara não pode exceder 5% da receita da prefeitura. Para 2017, o orçamento fixado para a Legislativo foi de R$ 31,29 milhões.

No entanto, a prefeitura teria notificado a Câmara que, com a previsão de que a receita não se concretize, só deverá repassar ao Legislativo R$ 28,5 milhões esse ano. Outros cortes estão sendo analisados pela Câmara, como gastos com modem e com manutenção da frota. "A arrecadação da prefeitura diminuiu, e automaticamente a Câmara é prejudicada. Teremos R$ 2,7 milhões a menos no orçamento. A gente vai ter que ter habilidade, não vai ser fácil, mas tenho certeza de que vamos conseguir", disse o presidente da Câmara, o vereador Diego Fonseca (PSDB).

Ato citado em ação é revogado

A mesa diretora da Câmara revogou ato administrativo de 2008 que previa que os assessores parlamentares poderiam dirigir os veículos da frota oficial. Esse ato administrativo é alvo desde 2011 de uma ação do Ministério Público, que acusa quatro vereadores e outros oito ex-parlamentares de improbidade administrativa.

Em 2010, esses 12 vereadores aprovaram uma lei que previa que só motoristas podiam dirigir os veículos da frota. No entanto, mesmo assim, o ato continuou a vigorar. Em dezembro de 2014, a Vara da Fazenda Pública concedeu decisão liminar para proibir que os assessores legislativos dirigissem os veículos.

Desde então, apenas os motoristas da Câmara estão autorizados a conduzirem os carros da frota oficial. O desrespeito acarretaria em multa.