Com obras de R$ 230 milhões, BRT regional avança no Vale

REGIAO

- 09:00

EMTU apresenta esboço do BRT Trivale, o corredor expresso entre São José dos Campos e Jacareí; projeto funcional, concluído no fim do ano passado, é a primeira etapa para a construção desse empreendimento



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Uma obra avaliada em R$ 230 milhões, com 23 quilômetros de extensão e dois term inais de embarque e desembarque. O governo estadual apresentou nesta terça-feira o esboço do BRT Trivale -- corredor expresso entre São José dos Campos e Jacareí.



O projeto funcional, concluído no fim do ano passado, foi a primeira etapa do empreendimento. Agora, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) espera definir a empresa responsável pela criação dos projetos básico e executivo. A publicação de edital de licitação deve acontecer até julho deste ano.



Na terça-feira, o diretor-presidente da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), Joaquim Lopes, apresentou o esboço do novo modal ao prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB).



O trajeto definitivo do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) será conhecido até 2019, prazo dado à empresa para a entrega dos projetos básico e executivo. Até lá, o governo estadual também cuidará do licenciamento ambiental para a instalação do BRT Trivale em São José e Jacareí. Os dois projetos e o processo de licenciamento ambiental custarão R$ 16 milhões.



Paralelamente ao projeto do governo estadual, a Prefeitura de São José trabalha para colocar em operação um BRT exclusivo da cidade. O investimento de R$ 800 milhões será financiado pela Caixa Econômica Federal.



Trivale. Em meio à crise financeira, o deputado estadual Hélio Nishimoto (PSDB) levanta dúvidas sobre o andamento do BRT Trivale. "Com a queda na receita, acho pouco viável no momento. É um projeto caro. Minha expectativa não é boa", afirmou o tucano.



Trivale vai interligar São José e Pinda



O BRT entre São José e Jacareí, estudado pelo governo do Estado, faz parte do projeto Trivale (Sistema de Transporte Rápido Intermunicipal de Média Capacidade). A ideia da administração é interligar Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé por meio de um corredor viário.



Além do BRT, o trecho entre São José e Pindamonhangaba teria um corredor para transporte público intermunicipal de 72 quilômetros.



Números. Essas seis cidades envolvidas no Trivale são responsáveis por uma média de 80 mil passageiros por dia útil em circulação no transporte intermunicipal da região.



Esse volume, que representa cerca de 40% dos deslocamentos intermunicipais da RMVale, é atendido por 77 linhas de transporte.