Com megablitze, Cetesb fecha cerco contra fumaça de carros

REGIAO

- 11:05

Bruna Soares

Taubaté



Com multas pesadas, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente fecharam o cerco contra os veículos que emitem poluentes, a famosa fumaça preta.



Entre as ações para a redução de lançamentos de resíduos está uma operação realizada anteontem em 22 rodovias estaduais, incluindo a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Taubaté a Campos do Jordão.



Dos 589 veículos que passaram pela rodovia, oito foram autuados. Para os condutores mais descuidados, a multa prevista é de R$ 1.413, valor que pode ser dobrado em caso de reincidentes.



Se não houver reincidência, o valor da autuação pode ser reduzido em 70%, desde que o veículo seja posteriormente reparado e passe por testes feitos pela Cetesb.



Reação. Segundo o ambientalista Lincoln Delgado, presidente do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) em São José, fiscalizações como essas são muito importantes, principalmente em São José e Taubaté.



"Como essas duas cidades são cortadas por diversas estradas estaduais, essa é uma fiscalização muito importante, ainda mais depois que o Inpe contatou que a dissipação dos poluentes no ar aqui na região é mais difícil."



Qualidade do ar. A qualidade do ar, que está relacionada à emissão de poluentes, melhorou nas cidades da RMVale na comparação com 2013, de acordo com a Cetesb. De 10 cidades analisadas, três apresentaram nível de ozônio menor do que o aferido há três anos, o que impacta menos na saúde dos moradores.



Reduziram o nível de ozônio as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Redenção da Serra. Elas passaram de índice superior a 140 µg/m³ (microgramas por metro cúbico) para até 130.

Os municípios de Jacareí, Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca continuam acima de 140 µg/m³. A classificação foi baseada em dados do período de 2013 a 2015.