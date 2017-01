Com chuvas em São José, Defesa Civil monitora 54 áreas de risco

REGIAO

Áreas, que oferecem risco de alagamento ou de deslizamento de terra, estão em 46 diferentes bairros



Daniela Santos

São José dos Campos

A Defesa Civil de São José dos Campos monitora 54 áreas de risco, em 46 bairros da cidade. Com as chuvas dos últimos dias, houve alagamentos, quedas de árvores e estragos em semáforos por diversos pontos.

De acordo com o engenheiro da Defesa Civil Daniel Simões, as regiões são mapeadas em duas categorias: risco de escorregamentos e de enchentes.

Ele ressalta que são realizados mapeamentos meteo-rológicos para que o órgão possa agir devidamente nos locais que deverão concentrar maior volume de chuva.

"Fazemos um acompanhamento meteorológico e temos uma parte da equipe que fica integrada com o COI (Centro de Operações Integradas)", disse Simões.

A equipe é composta por 18 agentes. Os pluviômetros, medidores dos volumes de chuva que estão espalhados pelo município, são acompanhados diariamente.

Se em 72 horas o índice ultrapassar 80 mm, é considerado estado de atenção, o que aumenta consideravelmente os riscos de deslizamentos.

"Ficamos monitorando os pluviômetros. No dia a dia, recebemos muitos avisos de locais em situações mais complexas, muitas vezes por meio do 156. Aí a gente vai para esses lugares para verificar", explicou o engenheiro.

Regiões. A zona norte é considerada aquela com o maior número de bairros em situação delicada. Ao todo, são mais de 30. Além de muitas residências serem construídas próximas às barragens e rios, a região recebe concentração de chuva do sul de Minas Gerais, por conta da proximidade, o que eleva ainda mais o volume de água despejada.

Em 2015, quatro pessoas da mesma família morreram após um deslizamento de terra atingir a casa em que elas moravam, no bairro dos Freitas, na zona norte .

A zona sul também tem sido alvo de alerta. Nas pancadas de chuvas ocorridas na última quarta-feira, choveu o equivalente a 11 mm apenas naquela região.

No Jardim das Indústrias, o drama é antigo

Há mais de 40 anos, o mesmo problema. Moradores do Jardim das Indústrias, região oeste de São José dos Campos, sofrem com as chuvas típicas deste período do ano.

Segundo Ademir de Almeida, morador do local, a cada ano ocorrem entre sete e oito enchentes no bairro.

"Entra governo, sai governo e ninguém faz algo para mudar. Já fizeram até plebiscito. A avenida João Batista de Queiroz Junior, rua das Lobélias, Praça Hélio Augusto de Souza e rua Durvalina Simões são as mais prejudicadas", detalhou. Almeida afirmou que na última quarta-feira a esposa dele não conseguiu nem cozinhar. "Tivemos de colocar barragem para a água não invadir o interior da casa", finalizou.

O VALE questionou a prefeitura de São José sobre esse problema e as eventuais soluções, mas não obteve retorno até às 22h de ontem.