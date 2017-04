Com base nos EUA, Parque Tecnológico quer expandir mercado no exterior

REGIAO

A inauguração do escritório Hub 55 aconteceu nesta última segunda-feira, na cidade de New Haven

Com o objetivo de abrir portas para o mercado brasileiro no exterior, o Parque Tecnológico de São José dos Campos ganhou uma base internacional, em Connecticut, nos Estados Unidos.

O estado norte-americano movimenta anualmente cerca US$ 10 bilhões em exportações no setor aeronáutico. Número superior ao exportado no Brasil inteiro no setor, equivalente a US$7 bilhões de dólares.

A inauguração do Hub 55 aconteceu na última segunda-feira, em New Haven. O espaço, em forma de escritórios compartilhados, beneficiará aos residentes e associados do Parque, que também poderão utilizar esta nova base nos Estados Unidos.

"É um espaço que vai permitir a ampliação da capacidade de negócios comerciais no mercado americano, que é o maior do mundo, e fazer com que o Parque seja ainda mais reconhecido internacionalmente", afirmou o diretor de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico, Marcelo Sáfadi Alvares.

A iniciativa da Paseli Consultoria em parceria com entidades e apoio do governo de Connecticut, contará com um escritório mobiliado do Parque Tecnológico no campus da Universidade Yale, com direito a sala de reunião, assistência e apoio bilíngue.

Período. Inicialmente, o acordo com a instituição é de um ano, sendo ofertado gratuitamente para o Parque Tecnológico. Será cobrada uma taxa mínima para os associados que quiserem utilizar as instalações.

Além disso, o Hub irá oferecer acesso ao mercado da costa leste dos EUA e Canadá, e networking com investidores, associações e entidades.