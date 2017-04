Com acordo, base aliada quer votar isenção de ISS em São José

REGIAO

- 10:38

Projeto não está na pauta da sessão de hoje, mas vereadores devem abrir mão do prazo de emendas

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O governo Felicio Ramuth (PSDB) tenta acordo com a base aliada para votar, ain da nesta quinta-feira, o projeto de isenção de ISS (Imposto Sobre Serviços) para as três empresas que operam o transporte coletivo de São José dos Campos.

A proposta da prefeitura, enviada à Câmara na última quinta-feira, em rito de urgência, tem prazo de emenda até a meia-noite de hoje. Para que o texto seja votado no horário da sessão, por volta das 17h30, é preciso que os vereadores abram mão do prazo de emenda.

A oposição ao governo Felicio Ramuth já sinalizou que aceita votar a matéria, sem fazer valer o tempo previsto no regimento interno. O projeto não entrou na pauta de votação, mas os parlamentares já trabalham para inclui-lo durante a sessão. "Se todos concordarem em abrir mão do prazo de emenda, votaremos amanhã [hoje]", afirmou a líder da bancada do PSDB no Legislativo, Dulce Rita.

Parecido. O líder do PT na Casa, Wagner Balieiro (PT), não se opõe ao projeto, que considera semelhante ao texto do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), aprovado em abril de 2014. O benefício expirou em 31 de dezembro de 2016. "A tendência é pela aprovação. É uma proposta que já fazíamos no governo Carlinhos", afirmou Balieiro.

"Quando você isenta o ISS, o valor correspondente na tarifa, que varia de R$ 0,10 a R$0,15, tem que ser repassado integralmente à população. A gente vai votar mediante esse compromisso. Engraçado que o discurso era que não podia e estão fazendo a mesma coisa", completou o vereador.

Acordo. O projeto faz parte de um acordo com as concessionárias Expresso Maringá, Viação Saens Pena e CS Brasil. A desoneração permitiria um reajuste da tarifa abaixo do patamar solicitado pelas empresas em fevereiro. O pedido mais alto chega a R$ 4,97.

Em 2014, a bancada do PSDB votou contra a isenção de ISS. O benefício expirou em 31 de dezembro de 2016. "O projeto do governo do PT não tinha respaldo legal. Estamos embasados em uma lei federal do último dia 29 de dezembro. O PT, na época, afrontou a constituição", disse há uma semana o secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira.

'Pacote' de segurança é enviado

A Câmara de São José dá início hoje, durante a sessão, à tramitação de dois projetos da prefeitura protocolados na tarde de ontem. Ambos, conforme antecipado por O VALE na edição de ontem, são ligados à segurança pública.

Um deles é o projeto de convênio com a Polícia Militar, para retomar a atividade delegada. O governo investirá R$ 1.732.867,20 e vai colocar mais 40 policiais nas ruas. O convênio também prevê a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros, que poderão atuar no atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Bico. O segundo vai permitir a contratação de guardas municipais em horários de folga. Associações, entidades ou sociedades de amigos de bairro poderão contratar servidores fora do expediente.