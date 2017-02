COI é arma contra pichações no Vale

REGIAO

- 03:36



TAUBATÉ

Câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) se tornaram as aliadas das prefeituras das duas maiores cidades da RMVale

, São José e Taubaté, no combate às pichações. Os equipamentos ajudam no monitoramento das principais vias dos dois municípios. Em caso de flagrante, agentes são destacados para o local do ato. Quem é flagrado pichando nessas cidades pode pagar multa e ser preso. Em Taubaté, a atuação da prefeitura tem como base lei municipal de 2015 que classifica como pichação o ato de inserir desenhos obscenos ou escritas ininteligíveis nos bens móveis ou imóveis sem a autorização do proprietário, ofendendo a moral e os costumes, e com o objetivo de destruir algum elemento. PÁG.7