Codivap vai a Brasília pedir obras na Via Dutra

- 09:30

Redação

São José dos Campos



Garantir investimentos e o bras na rodovia Presidente Dutra está entre as prioridades da nova diretoria do Codivap (Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira).



Eleito há uma semana, o novo presidente do consórcio de cidades, Clodomiro Junior (PSD), pretende ir ao Ministério dos Transportes em Brasília pedir investimentos na rodovia que corta a região. O prefeito de Santo Antônio do Pinhal vai cobrar uma ação mais incisiva do governo federal.



"O governo sinalizou que não vai prorrogar o contrato [de concessão da Dutra]. Com isso, seria aberta uma nova licitação até 2021. A gente se preocupa com o que vai acontecer até lá. Quais são os investimentos previstos?", questionou Junior.



"Queremos levar uma pauta até o Ministério dos Transportes. Se não for haver investimentos por parte da concessionária, vamos questionar sobre a possibilidade de investimentos por parte do governo federal", completou o presidente.



O contrato da concessionária CCR NovaDutra, que administra a rodovia desde 1º de março de 1996, portanto há 21 anos, tem vigência até 2021. Até agora, a empresa investiu mais de R$ 17 bilhões na rodovia, entre obras, aquisição de equipamentos, operação e pagamento de impostos.



Ações. A empresa diz que fez 94,6 quilômetros de pistas marginais, 370 quilômetros de muros, 36 novas pontes e viadutos e 19,6 milhões de metros quadrados de asfalto de pistas, trevos e acessos na estrada.