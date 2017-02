Cidade tem déficit de R$ 302,8 mi na balança

REGIAO

- 03:36



TAUBATÉ

Taubaté e São José começaram 2017 com déficit na balança comercial. As duas cidades fecharam o mês de janeiro com mais importações que exportações. Taubaté manteve o histórico de déficit na balança comercial -é deficitária desde 2003- e fechou janeiro com R$ 302,8 milhões negativos. A cidade exportou R$ 267,09 milhões e importou R$ 569,9 milhões. O resultado é pior do que o de janeiro de 2016, com R$ 254,7 milhões negativos. Mesmo com o resultado negativo das duas maiores cidades, a RMVale teve superávit de R$ 1,4 bilhão na balança comercial. PÁG.8