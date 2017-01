Chuva vira primeiro desafio de Felício na 'zeladoria' de São José

REGIAO

- 08:34

Ainda no início, governo tucano tem adotado força-tarefa para recuperar estragos e evitar fim da 'lua de mel' com joseenses



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

As fortes chuvas que caem em São José dos Campos desde a semana passada com eçam a preocupar o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) nestes 10 primeiros dias de mandato no Paço.

A queda de árvores sobre a rede de energia, semáforos apagados em importantes vias do centro e alagamentos ameaçam abalar a lua de mel com a população neste começo de gestão.

Para evitar um clima negativo que afete a agenda positiva deste início de governo, a Secretaria de Manutenção da Cidade começa a tomar algumas providências. "Esse problema da chuva é um dos principais desafios logo de cara", disse o prefeito, dias antes de assumir, em entrevista a O VALE.

No longo prazo, Felicio quer ampliar a avaliação da vegetação arbórea, com objetivo de diminuir as quedas de árvores com estado avançado de deterioração. De imediato, no entanto, o tucano iniciou uma força-tarefa de manutenção ruas da cidade.

Centro. Ontem, por exemplo, equipes da prefeitura trabalharam nas avenidas Sebastião Gualberto e Teotônio Vilela, além de passar por ruas do Jardim Paulista, na região central de São José.

Foram executados serviços roçada e limpeza de canteiros, além de recuperação de taludes da canalização de alguns trechos do córrego Lavapés. "É de extrema importância que se faça uma avaliação das árvores, para que troncos não caiam em cima de carros. É preciso substituir árvores com problema. O munícipe não pode correr riscos", declarou o vereador da base aliada Fernando Petiti (PSDB).

Para o parlamentar, o prefeito tem se saído bem neste início de governo. "Já vi árvores caídas nas ruas e nas avenidas que foram retiradas no dia seguinte, algo que não vinha acontecendo", declarou Petiti.

Alerta máximo. Em uma das piores chuvas do ano, há exatamente uma semana, houve 14 quedas de árvore registradas, sendo 11 delas somente na região central.

Semáforos tiveram pane. O trânsito da esquina da Adhemar de Barros com a rua Prudente Meirelles de Morais, na Vila Adyanna, foi interditado, e liberado apenas na manhã seguinte. A avenida Nove de Julho registrou queda de fios de alta tensão.

Na zona sul, duas vias registraram pontos de alagamento: a avenida Perseu, no Jardim Satélite, e a avenida Bacabal, no Parque Industrial. Na zona norte de São José, onde há histórico de deslizamentos, a Defesa Civil está monitorando as chuvas.

Ordem é acabar com o mato alto

A força-tarefa da prefeitura para manutenção continua ao longo desta semana. De acordo com a administração, o trabalho será feito também em áreas verdes que já estavam obstruídas.

O trabalho também acontece em decorrência do período de chuvas, que contribui para o aumento do matagal. Ontem, Felicio gravou um vídeo na Estrada do Imperador, na região sul de São José.

Mato. "A equipe está bastante empenhada para voltar às condições normais de manutenção da cidade. Vamos acabar com o mato alto por toda a cidade. Estamos com uma equipe grande fazendo esse trabalho", declarou o prefeito.

"Vai demorar um pouquinho para voltar às condições ideais", completou. Uma das empresas prestadoras de serviço na área também retomou as atividades nesta semana.