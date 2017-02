Cesta básica na RMVale cai pelo 3º mês seguido

REGIAO

Mamão formosa, banana e feijão carioca puxam a baixa no mês, segundo pesquisa feita pela Unitau



Xandu Alves

São José dos Campos



O preço médio da cesta básica no Vale do Paraíba caiu em janeiro pelo terceiro mês consecutivo, segundo levantamento divulgado ontem pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté).



Com 44 produtos, a cesta fechou o primeiro mês do ano custando R$ 1.523,91, valor 0,36% menor comparado ao de dezembro (R$ 1.529,34). O último mês de 2016 havia registrado queda de 0,82% ante a cesta de novembro (R$ 1.541,95), por sua vez 0,12% menor do que a de outubro (R$ 1.543,74).



Entre janeiro e outubro, o valor da cesta ficou R$ 19,83 mais em conta. "Observa-se trajetória de queda no último trimestre do ano. De agosto a outubro, os preços mantiveram estabilizados e, nos últimos três meses, redução nos preços", apontou o Nupes.



Mais cara. Boa notícia para contrastar com o preço da cesta no ano passado, que fechou com a maior alta dos últimos nove anos: 12,11%.



Em uma década, o preço da cesta no Vale mais do que dobrou: R$ 648,04 (2006) para R$ 1.529,34 (2016), R$ 881,30 de diferença, alta de 135,99%.



"O valor da cesta básica impacta aqueles que ganham salário mínimo ou só um pouco mais", disse o economista Fernando Lacerda.



Alimentos. Representando 32 dos 44 produtos da cesta, os itens de alimentação caíram, em média, 0,44% na cesta regional. Os destaques foram mamão formosa (-20,44%), banana nanica (-13,25%), banana prata (-11,29%) e feijão carioquinha (-9,99%).



De acordo com o Nupes, maior safra dos produtos, clima favorável para o plantio e maior variedade no mercado derrubaram os preços.



Por outro lado, subiram de preço alimentos como alface (19,10%), mandioca (19,83%), abobrinha (13,19%) e óleo (11,80%), que enfrentaram problemas climáticos ou de escassez em razão da alta procura ou estão na entressafra.



Cidades. Na região, em janeiro, a cesta mais cara foi a de Campos do Jordão (R$ 1.529,80) e a mais barata a de Taubaté (R$ 1.520,94). A diferença entre as cidades diminuiu de 0,75% em dezembro para 0,58%, em janeiro. Em São José, o valor da cesta ficou em R$ 1.522,00 e em Caçapava, em R$ 1.522,91.