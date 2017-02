Cesta básica cai R$ 20 na RMVale em 4 meses

REGIAO

- 04:37



TAUBATÉ

O preço médio da cesta básica na RMVale

sofreu queda em janeiro pelo terceiro mês consecutivo, de acordo com levantamento divulgado ontem pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), da Unitau (Universidade de Taubaté). Com 44 produtos, a cesta fechou o primeiro mês do ano custando R$ 1.523,91, valor 0,36% menor comparado ao de dezembro (R$ 1.529,34). O último mês de 2016 havia registrado queda de 0,82% ante a cesta de novembro (R$ 1.541,95), por sua vez 0,12% menor do que a de outubro (R$ 1.543,74). Entre janeiro e outubro, o valor da cesta ficou R$ 19,83 mais em conta. Uma boa notícia para contrastar com o preço da cesta no ano passado, que fechou com a maior alta dos últimos nove anos: 12,11%. PÁG.6