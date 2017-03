Casos de dengue têm redução drástica em São José e Taubaté

REGIAO

Número de casos confirmados da doença despenca nas duas maiores cidades do Vale no início do ano

Após anos sofrendo com epidemias de dengue, as duas principais cidades da RMVale apresentam números mais controlados da doença em 2017. Tanto São José dos Campos quanto Taubaté mostraram redução de casos em relação ao ano passado, e, mantendo a média, não devem passar por novas situações epidêmicas.



São José, por exemplo, registrou até agora 100 casos positivos, sendo 85 autóctones (contraídos na própria cidade) e 15 importados, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. No ano passado, no mesmo período, já eram 679 casos confirmados da doença.



A cidade registrou a pior epidemia de sua história em 2015:14.429 confirmações e dez vítimas fatais. Ao todo no ano passado, foram contabilizados 1.713 casos.



Dengue. Taubaté apresentou uma redução histórica em relação aos casos confirmados da doença. De janeiro deste ano até o início do mês de março, foram confirmados 16 casos, ante 901 no mesmo período do ano passado.



Desses 16, 15 são autóctones (contraídos dentro do município) e um é importado. Outras 144 pessoas aguardam resultados de exames. Casos de zika vírus e chikungunya, que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, não foram confirmados em 2017.



No acumulado durante o ano de 2016, o município registrou mais de 3.300 casos de dengue. Taubaté registrou epidemias da doença nos últimos quatro anos.