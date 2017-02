Caso siga as médias anteriores, tarifa pode chegar a R$ 4,30

REGIAO

- 10:45

Desde 2010, quando entrou em vigor o atual contrato de transporte, maior reajuste aplicado foi de 17%



João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Se o aumento da tarifa de ônibus em São José dos Campos seguir a média dos reajustes anteriores, o valor da passagem no município chegará a até R$ 4,30.



Na semana passada, as três empresas do transporte coletivo protocolaram o pedido de revisão da tarifa. Uma delas sugere aumento de 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97.



O histórico de reajustes desde 2010 -- quando o atual contrato com as operadoras passou a vigorar -- mostra que o maior aumento ocorreu em 2013. Naquela ocasião, a administração autorizou um salto de 17% (de R$ 2,80 para R$ 3,30).



Em seguida, após onda de protestos na cidade, a prefeitura reduziu a tarifa de R$ 3,30 para R$ 3,20 e, depois, para R$ 3. Em 2014, a administração não promoveu aumento. Os demais reajustes nunca passaram de 13%.



Se a média for mantida, portanto, a passagem chegará a no máximo R$ 4,30. Outra possibilidade seria a prefeitura manter o aumento da tarifa no patamar da inflação acumulada neste último ano, que atingiu de 6,69%. Por esse cálculo, a passagem chegaria a no máximo R$ 4,10.



Ontem, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que ainda está analisando o pedido das empresas.



Pedidos. Das três concessionárias que operam na cidade, a Saens Peña foi a que pediu o maior aumento: R$ 4,97 (sem isenção de ISS) ou R$ 4,74 (com isenção de ISS).



A CS Brasil solicitou reajuste entre R$ 4,81 (com isenção) e R$ 4,85 (sem isenção). A Expresso Maringá quer entre R$ 4,73 (com isenção) e R$ 4,88 (sem isenção).



O último reajuste tarifário aconteceu em janeiro do ano passado, quando o ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) autorizou o aumento de R$ 3,40 para R$ 3,80. A subida de 11% ficou no mesmo patamar da inflação acumulada.



Serviço. Ainda sem saber quanto precisará desembol s ar, a população reclama do serviço pelas concessionárias do transporte coletivo. Este é o caso da diarista Conceição Soares, de 55 anos, que sai do Vista Linda (zona leste) para trabalhar no Jardim Aquarius (zona oeste).



"Acho errado aumentar a passagem. O meu ônibus passa de hora em hora e sempre está lotado. Além disso, o trajeto é muito longo e sem conforto. Demoro mais de uma hora para chegar em casa", afirmou Conceição. "Aumentar o valor pesaria demais no meu orçamento", completou a diarista.