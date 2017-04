Caso de Odila caracteriza ato de improbidade

REGIAO

- 04:39



TAUBATÉ

Para especialistas em direito administrativo ouvidos pela reportagem, não há dúvida: o fato da madrasta do prefeito Ortiz Junior (PSDB) ter furado a fila de pagamento de licença-prêmio caracteriza ato de improbidade administrativa. Para Odete Medauar, professora titular da USP (Universidade de São Paulo), feriu-se o princípio constitucional da impessoalidade. "Não é crime, mas é um ilícito civil grave", analisou. Para o advogado João Fernando Lopes de Carvalho, o fato feriu ao menos mais um princípio constitucional, o da moralidade administrativa. "O que se vê é uma atuação administrativa voltada para o benefício de um servidor, que tem relação com o prefeito", argumentou. O advogado afirmou que um terceiro princípio pode ter sido ferido: o da legalidade. "A menos que tenha havido justificativa particular no caso, como doença grave que justificasse passar na frente dos outros, foi burlada a regra que vinha sendo adotada", disse. PÁG.5