Cármen Lúcia deve sair

Presidente do Supremo Tribunal Federal diz que pretende deixar o cargo em 2018



A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta segunda-feira que pretende se aposentar no início de 2018.

A declaração foi dada durante palestra inaugural proferida na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em Belo Horizonte, instituição da qual é professora licenciada.

Como um dos motivos alegados pela ministra para encerrar a sua passagem pela Suprema Corte, está o desejo de voltar a dar aulas. "Estou com saudades dos meus meninos", afirmou, referindo-se aos estudantes.

Durante sua chegada à universidade, Cármen Lúcia foi alvo de protesto e chamada de golpista, por conta da atuação do STF durante o processo do impeachment. A ministra minimizou: "É da democracia."

Saindo antes do final do seu mandato como presidenta, Cármen Lúcia deve ser substituída pelo ministro Dias Toffoli, atual vice.

Por antiguidade do posto, como é norma não escrita no STF, Toffoli também deve assumir presidência da Corte ao fim do mandato de Cármen Lúcia. A ministra tomou posse em setembro do ano passado, para mandato de dois anos.

Se ocorrer no calendário previsto, sua saída também abriria possibilidade para o presidente Michel Temer (PMDB-SP) indicar mais um ministro ao STF, após a nomeação de Alexandre de Moraes, que deve tomar posse na próxima quarta-feira.