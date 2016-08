Carlinhos lidera entre os mais pobres e Felício entre os ricos

REGIAO

- 10:42

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



O prefeito Carlinhos Almeida (PT), pré-candidato à reel eição em São José dos Campos, tem o melhor desempenho entre os mais pobres, mas perde para Felício Ramuth (PSDB) entre os mais ricos da cidade.



Os dois concorrentes ao Paço, no entanto, estão atrás de Shakespeare Carvalho (PRB) entre os eleitores de classe média.



Dados da pesquisa Ibope, divulgados na última quinta-feira, revelam que os três postulantes apresentam melhor desempenho em diferentes faixas de eleitorado.

Líder com 26% das intenções de voto, Carlinhos Almeida alcança 35% entre as pessoas com até dois salários mínimos.



O petista também vai bem entre os eleitores com idade entre 35 e 44 anos (34%) e ensino fundamental (32%).



Shakespeare Carvalho, segundo colocado com 20% das intenções de voto, atinge 24% entre pessoas com renda familiar entre dois e cinco salários mínimos.



O presidente da Câmara de São José também vai bem entre os votantes com ensino médio (23%) e com idade entre 25 a 34 anos (27%).



Ricos. Terceiro colocado com 16% das intenções de voto, Felício Ramuth chega 26% na faixa das famílias que vivem com mais de cinco salários mínimos.



O tucano ainda foi bem avaliado entre as pessoas com ensino superior completo (27%) e idade entre 45 e 54 anos (21%).



A pesquisa, encomendada pela TV Vanguarda, foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número SP-03297/2016.



A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.



Candidaturas. Claude Moura (PV), que marcou 4% na pesquisa, dobra o desempenho entre os eleitores com ensino fundamental (8%).



Toninho Ferreira (PSTU), que também tem 4% de intenção de voto para o Paço, chega a 7% entre os jovens com idade entre 16 e 24 anos. Com 3%, Luiz Carlos de Oliveira (PEN) vai a 7% entre os votantes com idade entre 16 e 24 anos.



Rejeição. Carlinhos Almeida, que tem 52% de rejeição, obteve o menor patamar entre idosos e eleitores com ensino fundamental (43%).



Shakespeare, rejeitado por 22%, cai para 14% entre idosos.



Toninho, com 18% de rejeição, tem menor patamar entre jovens de 16 a 24 anos (12%).



Felício, com 12%, é menos rejeitado entre mulheres (8%). Claude, com 10%, também tem 8% de rejeição entre mulheres. Luiz Carlos, rejeitado por 9%, tem 6% entre as eleitoras.







Partidos comentam os dados da pesquisa



O presidente do PT em São José dos Campos, Giba Ribeiro, afirmou ontem que o desempenho de Carlinhos Almeida entre os mais pobres é reflexo do investimento do governo na periferia.



"Levamos o asfalto, a Operação Antipoeira e a regularização de bairros. Agora, na campanha, vamos mostrar o que já realizamos para o eleitorado de classe média e alta. Isso inclui a duplicação do Viaduto Kanebo, o Parque Ribeirão Vermelho e o Novo Centro", disse.



Shakespeare Carvalho afirmou que, embora tenha ido melhor entre os eleitores de classe média, obteve bom desempenho nas demais faixas.



"Se você olhar bem, tenho uma boa penetração no eleitorado dos dois (Carlinhos e Felício). Consigo flutuar bem no meio dos dois. Isso nos dá força para o restante da campanha", declarou.



O vice-presidente do PSDB na cidade, vereador Fernando Petiti, afirmou que a candidatura do partido atinge eleitores conectados com eleição.



E explica o fato de Felício Ramuth se destacar entre os eleitores com idade entre 45 e 54 anos. "Essa faixa do eleitorado lembra de todos os mandatos do PSDB e sabe como a cidade avançou", afirmou.







Saúde será o setor prioritário



A saúde pública de São José dos Campos é a área mais problemática para o eleitor da cidade.



A pesquisa Ibope, divulgada na semana passada, revela que 43% do eleitorado está insatisfeito com o serviço oferecido pela administração municipal.



Entre as mulheres, o índice de reprovação atinge 49%.



Em segundo lugar, com 14% de citações, aparece o item segurança pública.

Geração de emprego (7%) e Educação (6%) aparecem na sequência da pesquisa.



Avanço. Embora a população aponte a saúde como a área mais problemática, o prefeito Carlinhos Almeida aponta ações para o setor em seu site de campanha.



Cita a inauguração da primeira fase do Hospital da Mulher, a implantação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a negociação para a criação da faculdade de medicina.



"Carlinhos cumpriu seu compromisso com as joseenses e construiu a primeira fase do Hospital da Mulher, que já virou referência no Estado. Já foram mais de 15 mil atendimentos em pouco mais de cinco meses de funcionamento", afirma o material do petista.



Crítica. Ontem, Felício Ramuth (PSDB) comentou os problemas do setor na cidade.



"Saúde é o principal problema da cidade. Precisamos arregaçar as mangas e iniciar o trabalho logo no primeiro dia do nosso governo", afirmou.