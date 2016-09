Carlinhos aposta em balanço de realizações

REGIAO

Petista tem recorrido a eventos para divulgar ações de seu mandato e tentar reduzir índice de rejeição a seu nome, que atingiu 52% em agosto



O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), candidato a reeleição em outubro, aposta na realização de plenárias populares para divulgar ações de seu mandato e tentar reduzir o índice de rejeição a seu nome, que no fim de agosto chegou a 52%, segundo a pesquisa Ibope.

Nesta reta final de campanha, o petista se reuniu com lideranças das áreas esportiva, cultural, educacional, de saúde e assistência social. "Vamos trocar ideias sobre tudo o que fizemos e o que vamos fazer daqui para frente no setor", afirmou Carlinhos às vésperas da plenária da saúde, na semana passada.

Nesta quarta, às 19h, Carlinhos se reúne com movimentos sindicais em um salão no Jardim Bela Vista, região central de São José dos Campos. Amanhã, no mesmo horário e local, o encontro será com entidades que defendem a igualdade racial.

Reunião. Nestes encontros, além do secretário da pasta relacionada ao tema, participam vereadores que compõem a base de apoio ao prefeito na Câmara de São José.

Além de pedir votos aos parlamentares parceiros, o petista costuma criticar as propostas dos concorrentes na disputa pelo Paço Municipal. "Fazem proposta de super UBS em São José. Tiveram 16 anos para fazer e não fizeram. Propostas mirabolantes são fáceis de fazer", afirmou Carlinhos em uma das plenárias, em referência a Felício Ramuth (PSDB).