Camelódromo entra na mira do MPF

REGIAO

- 03:36



TAUBATÉ

O Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura de Taubaté implemente, em até 45 dias, um sistema para fiscalizar produtos comercializados por vendedores ambulantes no município, em especial no cameló-dromo da cidade. O pedido foi feito após um inquérito civil que apurou falhas no combate ao comércio de itens irregulares. O MPF identificou que os permissionários desses espaços têm vendido artigos contrabandeados, principalmente cigarros, sem que os agentes municipais coíbam essas transações. A Procuradoria pede ainda que, no mesmo prazo, a prefeitura inclua no termo de permissão de uso dessas áreas a proibição expressa da venda de produtos provenientes de contrabando, descaminho, furto e falsificação. PÁG.5