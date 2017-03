Câmara vota nessa quinta quatro vetos do prefeito

REGIAO

Taubaté



Devido ao Carnaval, quando a Câmara de Taubaté não teve expediente, a sessão ordinária dessa semana será realizada nessa quinta. O horário de início é igual ao das sessões de segunda-feira, a partir de 14h30.



A pauta da sessão é composta por 13 itens, sendo 3 de autoria do prefeito Ortiz Junior (PSDB) e 10 elaborados por vereadores. Os quatro primeiros itens da pauta são vetos totais ou parciais do prefeito a projetos aprovados na Câmara.



O primeiro deles é o veto parcial ao texto de autoria do prefeito sobre o Conselho Municipal de Turismo. No veto, Ortiz alega que os vereadores não poderiam ter apresentado emendas ao projeto, uma vez que a iniciativa caberia exclusivamente ao prefeito.



Outro veto parcial foi referente a emendas apresentadas por vereadores ao texto do tucano que autorizou repasse de R$ 4 milhões à ABC Transportes para subsidiar a passagem de ônibus entre os anos de 2015 a 2016.



Os outros vetos têm relação a projetos de vereadores aprovados no ano passado para alterar o zoneamento do Jardim das Nações e instituir novas regras para denominação de bens públicos.



Sabatina. Entre os demais projetos, o destaque fica para o texto assinado por vereadores e ex-vereadores que prevê a realização de sabatina com os candidatos a reitor e vice-reitor da Unitau (Universidade de Taubaté).



A sabatina seria feita pelo Legislativo com base na lista tríplice de candidatos e antecederia a escolha do reitor e do vice-reitor, atribuição que cabe ao prefeito.