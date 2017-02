Câmara recua e já propõe anulação de supersalário

REGIAO

- 04:31

Projeto apresentado ontem prevê anular parte da resolução que garante sobrevida a 16 cargos da Casa



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A Câmara de São José dos Campos apresentou projeto ontem para anular parte da resolução que garante sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo. A revogação, que será votada no dia 16 de março, representa um recuo da Mesa Diretora após o desgaste causado com a repercussão do caso, revelado por O VALE

na última terça-feira. O novo texto, apresentado na sessão de ontem, não foi votado porque o suplente José Luís Nunes (PSD) pediu prazo para analisar a matéria. O parlamentar garante, de antemão, que vai propor emendas ao projeto. O documento protocolado ontem é o primeiro passo do presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), para desfazer a votação relâmpago ocorrida na semana passada. PÁG.3