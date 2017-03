Câmara pede mais verba para bolsa de estudos em Taubaté

REGIAO

Dois requerimentos pedindo suplementação da verba do Simube (Sistema Municipal de Bolsas de Estudo) foram aprovados pela Câmara de Taubaté essa semana.



De acordo com os vereadores autores dos textos, a verba reservada pela prefeitura esse ano para o programa é insuficiente para atender a demanda de alunos.



O vereador Douglas Carbonne (PCdoB) pediu que a suplementação seja de R$ 1 milhão. "O recurso que temos hoje não vai atender 120 pessoas, e temos mais de 1.000 inscritos. Com R$ 1 milhão, conseguimos mais 80 bolsas", afirmou.



Já Vivi da Rádio (PSC) afirma que, embora a procura tenha aumentado, o valor é igual o do ano passado. "Nossa contabilidade indica [que a verba será suficiente para] 70 pessoas", disse.



Resposta. Segundo a prefeitura, a verba para novas bolsas esse ano é de R$ 1,696 milhão para cursos de graduação, e R$ 360 mil para técnico profissionalizante. Existindo valores ainda, e a demanda apta for 100% atendida, há possibilidade de suplementação entre técnico e graduação", informou a administração, em nota.