Câmara: Ortiz sanciona Trem da Alegria na Casa

REGIAO

- 03:34

Tucano aprova reforma administrativa no Legislativo, definida pela oposição como 'Trem da Alegria'



TAUBATÉ

O prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), sancionou a lei da reforma administrativa da Câmara. Elaborado pela mesa diretora do Legislativo e aprovado em dezembro, o projeto foi classificado pela oposição na época como 'Trem da Alegria'. O texto foi sancionado pelo prefeito sem vetos. O tucano assinou a lei em 22 de dezembro, mas o texto só foi publicado no dia 30 no diário oficial. Com a publicação, a reforma já está em vigor. Elaborado após pressão da Promotoria e do TCE (Tribunal de Contas do Estado), esse projeto prevê a extinção de 45 cargos, sendo 41 comissionados (entre eles, um assessor de cada vereador) e quatro cargos de carreira. O texto também prevê a criação de 15 novos cargos de carreira e duas funções de confiança. PÁG.4